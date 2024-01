Ese es el -rejuvenecido- Paolo que festejó sus 40 años. En la edad en la que muchos futbolistas ya están en casa con su familia viviendo -o sobreviviendo- a la vida pos-retiro, Guerrero aún tiene ganas de luchar. De hecho, recibió una oferta del cuadro ecuatoriano para renovar, luego respondió con una contraoferta pero no llegó a buen puerto. Desde el país norteño señalan que una de sus condiciones era que continúe el técnico que lo llevó, Luis Zubeldía. Sin embargo, problemas en la interna de la dirigencia de la institución alba hicieron que se marchen dos de los héroes de este 2023 históricos para ellos.

Hoy, Guerrero es oficialmente jugador libre. Medios internacionales informaron hace unos días que el goleador histórico de la selección peruana tenía propuestas desde Brasil, el país en el que marcó más de cien goles y ganó títulos: Juventudes, Criciúma y Vitória. También se habló de un posible interés de Corinthians. El Timao quiere darle a su héroe -anotó el gol del título en el Mundial de Clubes 2012 ante el Chelsea, el último trofeo conseguido por un club sudamericano- la despedida que se merece.

En las últimas horas, desde Chile, señalaron que Colo Colo busca convencer al técnico Zubeldía para que tome el mando del equipo este 2024. Y en medio de las negociaciones buscarían también el fichaje de Paolo. Es decir, equipo no le va a faltar al ‘9′.

Paolo Guerrero junto a la Copa Sudamericana. (Foto: CONMEBOL)

¿Paolo Guerrero llegará a Alianza Lima?

La respuesta a la pregunta, hasta el cierre de la nota, es no. Pero no es un no rotundo. Existe una posibilidad mínima de que el delantero nacional cumpla su sueño de vestir oficialmente la camiseta blanquiazul que tanto ama. Su deseo lo ha dicho cada vez que tuvo un micrófono cerca a los labios. Incluso en una reciente entrevista con DT, desde Ecuador, confesó que estuvo esperando el llamado de Alianza Lima, pero nunca llegó.

Hoy, en Matute hay debates en torno a Paolo. Debates formales, de oficina; e informales, de pasillo. El argumento que usan los que se oponen a su llegada es el proyecto que se está armando: buscan -dicen- un equipo muy intenso y vertical, por lo que creen que el ‘9′ no esté en condiciones de hacerlo. Además, según pudo confirmar DT, el delantero elegido es Cecilio Waterman, quien estaría llegando a Lima en esta semana.

Otra respuesta que dan los opositores es la edad. No porque Paolo no esté vigente, sino porque en el equipo ya está Hernán Barcos (39 años, el 11 de abril cumplirá 40). El Pirata se ganó su renovación por su importancia en el equipo en estos últimos tres años: acabó como el goleador del equipo. Y otro punto está en que quieren evitar la lucha de egos en el vestuario, algo que sienten que afectó este 2023.

Pero también están los que ven con buenos ojos su regreso. Saben de su jerarquía a nivel internacional y de su amor por el club. Además, afirman que Alianza necesita dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes. De momento solo se ha contratado a futbolistas con buen presente, pero poco CV sobre sus espaldas, y en el año del Centenario de la U, el máximo rival, creen que Alianza debe llevarse los focos con el equipo armado.

En Matute no hay consenso con respecto al caso Paolo Guerrero. De un lado están los que no lo quieren; del otro, los que esperan que los primeros cambien de opinión y acepten avanzar las negociaciones con el ‘9′. Paolo ha demostrado total predisposición para su retorno a Matute. El balón está en campo de la institución.