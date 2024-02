La desvinculación será un tema legal entre Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo, pero interesa en el jugador que se resuelva lo más pronto posible porque su intención es buscar nuevas opciones para poder jugar esta temporada y los mercados de pases ya están en las fechas límite para cerrarse.

El futbolista señaló que hoy su principal preocupación es resolver el tema con el cuadro trujillano: “No puedo hablar de otro equipo, quiero rescindir y después ver dónde jugaré. No puedo hablar de supuestos, primero mi rescisión”, declaró, ya que ha recibido una carta formal de parte del cuadro poeta exigiendo que se presente el sábado en la Villa Poeta. Él no se presentará.

Su abogado Julio García fue más claro respecto a lo que piensa el goleador para su futuro y eso pasa por seguir jugando aunque no tiene definido dónde. “No ha conversado con ningún club desde que se generó este problema. Paolo tiene entre 10 y 15 días para que se cierren del libro de pases”, declaró.

Paolo Guerrero y las frases sobre Vallejo, Acuña y Cueva tras decidir no ir a Trujillo https://t.co/GxcHOPAeNV — Deporte Total (@dt_elcomercio) February 15, 2024

Y ahí está la lucha contra el tiempo de Paolo Guerrero. El mismo jugador aseguró que quería jugar o en Perú o en Brasil, y por ello a inicios de año desechó ofertas de Paraguay y Colombia. Sin embargo, ahora que la puerta de Vallejo se cierra, debe ver nuevas opciones, incluso en los países a los que antes les dijo no. “Quedan algunas ligas de Sudamérica y la MLS”, agregó el abogado, y no descaró que sea incluso en Perú. “Acá tiene una ventaja de que es peruano y no ocupa plaza de extranjero. Esa es la razón, de cara a que Paolo juegue, por la que ponemos en la mesa todas las opciones, pero primero debe estar liberado”.

Y el tiempo por ahora es el rival de Paolo. La fecha más cercana del cierre del mercado de pases es la de la liga de Arabia Saudita, que finaliza el miércoles 21 de febrero. El libro de pases de la Liga 1 se cierra el próximo 26 de febrero, al igual que el de Uruguay -país a donde iría a jugar Carlos Zambrano por el Liverpool-. Luego están las de Colombia, Brasil y Chile, que finalizan su mercado de compras en la primera semana de abril. O la MLS que espera hasta el 23 de abril.

Incluso, de no llegar a liberarse para fin de mes, se le complicarían las opciones de encontrar nuevo club y según indicó el mismo jugador, podría hasta pensar en el retiro.

—Acuña lo espera—

En Vallejo la molestia es evidente por cómo se ha llevado la situación y el presidente del club Richard Acuña expresó en “RPP” que la intención del club es contar con el jugador, por eso le enviaron la carta y los pasajes para que esté en Trujillo el sábado. “Hoy es jugador de Vallejo y vamos a defender nuestros intereses”, dijo el directivo.

Al momento del diálogo, a las oficinas de Acuña no había llegado el pedido formal para romper el contrato -el abogado de Guerrero aseguró que lo haría en las horas siguientes-, por lo que el presidente poeta seguía contando con el futbolista. Sin embargo, al ser consultado de si le darían facilidades al jugadora para resolver el tema, aseguró que están dispuestos a dar las facilidades. “No vamos a amarrar a nadie ni vamos a rogar a nadie a que juegue por Vallejo”, aseguró.

Richard Acuña sobre Paolo Guerrero: “Estamos bastante preocupados por sus declaraciones ” https://t.co/yTVtStr0lt — Deporte Total (@dt_elcomercio) February 15, 2024

Sin embargo, para llegar al acuerdo se tendrán que sentar a resolver la parte económica, porque el club considera que ya han hecho gastos desde la vivienda, el viaje del preparador físico a Río y las perjuicios que puede generar con los auspiciadores y taquillas. “Si no se llega a un acuerdo por la vía legal, va a tener que cumplir su contrato”, sentenció Richard Acuña, quien espera no sean fundados los rumores que acercan a Paolo a Alianza, porque no se puede negociar con un futbolista con contrato.

