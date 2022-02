Conforme a los criterios de Saber más

El retorno de Paolo Guerrero a Alianza Lima está cada vez más cerca. Es cierto que el ‘Depredador’ aún no define con seguridad su futuro, pero en cualquier momento podría volver a casa. De hecho, el goleador histórico de la selección peruana maneja algunas ofertas para regresar a las canchas luego de recuperarse de su lesión y, obviamente, el cuadro íntimo es una de sus grandes opciones. Mientras tanto, la hinchada blanquiazul sigue aguardando por la decisión final que tome su ídolo en estos días.

Paolo Guerrero es un delantero que cualquier club lo quisiera tener en su equipo. El mismo delantero, en una entrevista a solas para Deporte Total, aseguró que manejaba algunas ofertas luego de dejar Internacional de Porto Alegre.

Dentro de esas posibilidades, estaba el regreso a Alianza Lima. Era un sueño que muchas veces Guerrero aseguró que sí lo iba a cumplir. En varias entrevistas dijo que sus últimos días como futbolista los iba a pasar vestido de blanquiazul.

“Tengo propuestas del extranjero. Venir a Alianza me motiva mucho, no es que la descarto, pero tengo que analizar. Vivo en Brasil, mi último equipo ha sido un equipo brasileño. Por lo que tengo entendido tengo propuestas de otros clubes, pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza en un momento, pero yo ahora estoy concentrado en recuperarme al cien por ciento porque quiero volver a jugar y volver a jugar bien”, declaró Paolo Guerrero a El Comercio en diciembre del año pasado.

Paolo Guerrero no ha dejado de seguir su terapia en La Videna. Desde ahí, continúa esforzándose para fortalecer esa rodilla que tantos problemas le ocasionó en el 2021. Mientras entrena, también evalúa su futuro.

Paolo Guerrero se prepara para volver a las canchas | Foto: GEC

-LO TIEMPOS PARA PAOLO GUERRERO-

Ya que se sigue vinculando a Paolo Guerrero con Alianza Lima, habría que decir que el atacante tranquilamente podría tener en espera a los íntimos hasta marzo. El periodo de fichajes en la Liga 1 va desde el 15 de diciembre del 2021 hasta el 08 de marzo del 2022.

Todos los equipos de la Liga 1 tienen hasta esa fecha para poder inscribir a los jugadores que quieran. Sin embargo, el torneo peruano ya inició el 4 de febrero. Es decir, de confirmarse la noticia del regreso de Guerrero, se perderá las primeras jornadas del torneo local, aunque seguramente ya lo tenía previsto, pues aún no recibe el alta médica.

Eso sí, hay que tener en cuenta que Paolo Guerrero ya se acostumbró a vivir en Brasil. El delantero ha jugado gran parte de su carrera en ese país. Destacó en Corinthians, Flamengo e Internacional. En estas semanas los clubes continúan anunciando a sus refuerzos.

El periodo de fichajes en Brasil ha cambiado para este año. Los equipos de la Serie A y B del Brasileirao podrán registrar jugadores desde el 19 de enero hasta el 12 de abril. Un tiempo muy largo para cerrar próximas contrataciones.

Paolo Guerrero jugó en Inter hasta el 2021 (Foto: REUTERS)

La MLS también era una gran alternativa para Paolo Guerrero. Sin embargo, el proceso de contrataciones de la liga norteamericana terminó el 31 de enero, por lo que ya no será posible que el delantero peruano pueda fichar por un club de esa liga.

Asimismo, en Argentina, los equipos solo tenían hasta el reciente jueves 10 de febrero, antes del inicio del campeonato local, para finalizar todas sus contrataciones. Pero hay excepciones. Si un club transfiere un futbolista al exterior después del cierre, tendrá tiempo hasta el sábado 19 de febrero para suplir esa baja. A esa modalidad puede aspirar el goleador de la selección peruana.

Además, según el reglamento del torneo argentino, los jugadores libres que hayan logrado la libertad de su contrato antes del cierre del mercado de pases -como Paolo Guerrero- podrán seguir negociando para incorporarse a algún club de la Liga Profesional. Eso sí, no se estipula un tope de tiempo, pero lo más probable es que solo tenga unos días más para fichar por algún equipo.

