En la más reciente entrevista con el programa digital La lengua, que conduce Jesús Alzamora, el delantero peruano Paolo Guerrero contó cómo fue la única propuesta que recibió de Alianza Lima para jugar con la camiseta blanquiazul.

“A mi, la única propuesta que me ha llegado fue cuando yo estaba en recuperación. Hablé con un directivo, no voy a citar el nombre porque no me gusta, que me dijo: ‘Paolo, tú haces tu fisioterapia aquí, te recuperamos’, y le dije que no, que yo tengo que estar bien para llegar a Alianza Lima y me falta muchísimo para yo estar bien. Fue la única propuesta”, indicó el ‘Depredador’.

Paolo Guerrero, hoy sin club tras haberse desvinculado de Liga de Quito, aclaró que él es hincha de Alianza Lima pase lo que pase, y que evaluaría una propuesta del conjunto victoriano en el futuro.

Las declaraciones de Paolo sobre Alianza a partir del minuto 35:00





“Cuando salí de Racing, quise y no se dio, busqué de todas formas llegar a Alianza, y no me querían. Me respondieron en un mail que no querían al jugador, pero nada ni nadie me va a quitar el ser hincha de Alianza”, acotó.

Paolo Guerrero cumplió 40 años el 1 de enero y está a la espera de una oferta concreta de algún club para continuar con su carrera deportiva.