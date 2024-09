Jorge ‘Coki’ Gonzales tiene 22 años de experiencia en el periodismo deportivo peruano. Toda una vida en la que sus opiniones -a veces ácidas, a veces alturadas- le han generado más de polémica. Hoy es un líder de opinión cuando se trata de comentar sobre el mundo Alianza Lima. La llegada de Paolo Guerrero fue cubierta de principio a fin por Latina TV, canal donde ‘Coki’ hoy es voz autorizada.

El Comercio buscó al periodista con preguntas sobre el comentado fichaje de Paolo en Matute, y esto respondió.

Dónde se notará más la llegada de Paolo en lo deportivo, marketing o tema histórico, ¿en qué aspecto?

La verdad que es una pregunta que solo el tiempo y sus números nos darán la respuesta. Es una apuesta y lo que espera Alianza Lima es que el resultado sea positivo en todos los rubros.

¿Era necesario la llegada de Paolo en este momento ?

Viendo la plantilla y la actualidad del equipo no considero que haya sido una necesidad. Lo cierto que sin ser una necesidad llega a sumar un elemento en la plantilla .

¿Paolo tiene la obligación de salir campeón este año con Alianza Lima?

Todo jugador que viste la camiseta de Alianza Lima tiene la obligación de salir campeón.

¿Barcos y Guerrero pueden jugar juntos ?

Sí. Porque son dos delanteros con suficiente capacidad técnica y táctica para adaptarse. Además los dos han jugado doble punta en algún momento de su carrera

¿Con la llegada de Guerrero, Alianza opaco a la U en su centenario?

No. La única manera de opacar el centenario es saliendo campeón.

¿Cómo evalúas el trabajo de Soso en Alianza? ¿Si no campeona con la llegada de Guerrero, Mariano debe seguir en el cargo?

Hasta el momento lo de Soso es bueno, cuatro partidos jugados, dos cero a cero, un tres a cero y el otro uno a cero a su favor, lo que significa cero goles en contra, ocho puntos, está puntero. El trabajo de Soso, por ahora, es bueno, lo poco que se puede evaluar y el equipo rápido encontró una idea y eso es mérito de Soso. Evaluar si Soso debe seguir el otro año solamente del equipo si campeona o no, sino, del equipo como termina solamente jugando, sino en todo sentido.

Tras los resultados negativos, ¿Perú sigue eliminado de las Eliminatorias?

Perú no está eliminado porque la tabla así lo dice. Lo cierto es que no hay muchos argumentos para sostener una mejora o una recuperación de Perú que alcance para ocupar el séptimo lugar, teniendo en cuenta la mejora de los rivales directos.

Ante Uruguay y Brasil, ¿Perú debe seguir jugando con Lapadula y Valera en el ataque?

Yo no voy a decir si Perú, sí, Perú debe jugar con dos delanteros, porque finalmente es decisión de Fossati el tema del sistema. Si debe ser Valera o Lapadula me parece irrelevante. A mí lo que me parece más importante es encontrar el funcionamiento del equipo basándonos en los jugadores que él elija. Sea quien sea él que elija, pero tiene que encontrar un funcionamiento.

¿Cuáles son los errores de Fossati? ¿Planteamiento táctico o elección de jugadores?

Los errores de Fossati pasa por el funcionamiento, yo no soy de los que dice que tiene que cambiar el sistema, porque Fossati tiene 30 años como técnico y ha ganado más de lo que ha perdido con ese sistema. Entonces, no le pido que cambie de sistema. Yo le pido que haga funcionar al equipo basándose en el sistema que él elija y eso si es su obligación y tiene que responder, porque el equipo no está funcionando. Quizás todavía no le entienden la idea o por cualquier otra razón, el equipo no está funcionando y eso es responsabilidad del entrenador. Yo no le pido cambio de sistema, sino que mejore el sistema que él ha elegido.

