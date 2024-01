Paolo Guerrero brindó sus primeras declaraciones en el 2024 y no pasó desapercibido. Descartó jugar en Alianza Lima , club de sus amores, debido a la falta de interés de la actual directiva por contar con sus goles. Así señaló desde el aeropuerto Jorge Chávez, desilusionando a más de un ‘íntimo’.

“Alianza no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés ninguno y no hay problema”, indicó para TV Perú en su salida del principal puerto aéreo del país.

Sin embargo, dejó claro que su arribo frustrado al conjunto victoriano no cambia sus sentimientos.

“No voy a dejar de ser hincha de Alianza, los dirigentes pasan”, añadió el capitán de la selección peruana.

"Me interesa trabajar con un DT que no crea que el fútbol es un videojuego"



"Hay que captar la idea de Fossati y adaptarse"



"No hay ningún interés de Alianza por contar conmigo"



“No hay ningún interés de Alianza por contar conmigo”@noticias_tvperu @tvperupe pic.twitter.com/VEQccSstXA — TVPerú Deportes (@TVPeruDeportes) January 2, 2024

Paolo Guerrero está libre luego de finalizar contrato con LDU, club con el que conquistó la Copa Sudamericana y la Liga Pro de Ecuador.