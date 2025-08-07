Por otro lado, el delantero blanquiazul se refirió a la incorporación de Gianfranco Chávez, quien ya se sumó al plantel.
es uno de los referentes de y al culminar la práctica de este jueves fue consultado por si deseaba enviar un saludo a Universitario de Deportes, su clásico rival, que se encuentra de aniversario.

Muy respetuoso de esta fecha, le deseó lo mejor, aunque marcó distancia con un contundente mensaje.

“Desearle lo mejor a Universitario, pero Alianza sigue siendo el más grande”, dijo Guerrero.

Por otro lado, el delantero blanquiazul se refirió a la incorporación del ex Sporting Cristal Gianfranco Chávez, quien ya se sumó al plantelque dirige Néstor Gorosito.

“Gianfranco Chávez tiene muchas aspiraciones, es un jugador con mucha proyección, ayudará mucho”, apuntó el delantero nacional, quien también confirmó que ya superó su lesión al tobillo.

DECLARACIONES DE GUERRERO

Alianza Lima visitará a Ayacucho FC este fin de semana, antes de enfocarse en su duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Quito.

