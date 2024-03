Diego Penny, arquero de Deportivo Garcilaso, equipo que el martes clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana (tras vencer por penales a ADT), opinó sobre el debut de Paolo Guerrero en la Liga 1 Te Apuesto, vistiendo la camiseta de la Universidad César Vallejo (UCV).

El pasado sábado, 2 de marzo, Guerrero debutó con gol en el empate 2-2 de la UCV ante Cusco FC en Trujillo.

En ese partido, el ‘Depredador’ fue amonestado con tarjeta amarilla por agredir a un rival y estuvo a poco de ser expulsado. Además, finalizado el compromiso realizó varias críticas al árbitro del mismo.

Diego Penny no fue ajeno a ello y en conversación con RPP expresó sus sensaciones tras el polémico debut de Guerrero en el balompié nacional:

“Tenemos mucha admiración por él, por lo que ha hecho, por lo que significa. Es capitán de la selección. No me gustó el tema extradeportivo. Hizo gol a los dos dos minutos y lo aplaudimos todos, pero ya después hay cosas que tiene que controlarse y manejarlas de otra manera, sino todos vamos a patear el tablero y vamos a decir a mí también me tienen que cobrar lo que le cobraron a Paolo”, indicó el golero.

Consultado sobre el pase de Deportivo Garcilaso a la etapa regular de la Copa Sudamericana, en una tanda de penales ante ADT donde atajó dos disparos, el ex portero de Bolognesi, Sporting Cristal, San Martín y Juan Aurich, entre otros equipos, opinó lo siguiente:

“El fútbol te demuestra que en una cancha todo puede pasar. Salimos a jugar con todo y fue un partido muy parejo. En los penales pude ayudar a mi equipo para llegar a la clasificación. Me ha tocado atajar penales importantes. Lo único que sentía era que lo íbamos a ganar porque teníamos buenos pateadores”, manifestó.