La directiva de César Vallejo, sin embargo, quiere más: previo al duelo por la Copa Sudamericana frente a Sport Huancayo ha puesto a la venta 20 mil boletos y espera que la hinchada poeta llene el Estadio Mansiche. Hasta el cierre de esta edición se habían vendido 15 mil.

Paolo Guerrero, por supuesto, habló. E incluso se animó a declarar sobre un tema en el que siempre ha sido esquivo: el retiro. “Tengo que aprovechar al máximo y lo que más pueda al fútbol. Tengo 40 años y sé que me queda poco en el fútbol. Tratarlo de asimilarlo al máximo”, dijo el atacante en nota con RPP.

Luego, fue consultado por el legado que desea dejar en César Vallejo, su primer equipo peruano luego de pasar por clubes de Alemania, Brasil, Ecuador y Argentina.

“Los títulos te dejan marcado en una institución. Lo que uno quiere es eso, que tu nombre quede en la historia del club. Uno esperaba el cariño de la gente, pero no tanto. Me tratan increíble y voy a tratar de retribuirlo”, prometió.

El Comercio hizo una breve encuesta a destacados periodistas deportivos. Paolo es noticia mañana, tarde y noche:

1. ¿Cómo analiza su debut del 1 al 10 y por qué?

2. ¿César Vallejo se hace favorito con la presencia de Paolo?

3. ¿Cuánto le costará el nivel y el hostigamiento de los rivales en la Liga 1?

Jampool Cuadros - América TV

1. Fue un debut de acuerdo a su momento: sin pretemporada pero yendo de menos a más. Le pondría un 6 por el gol y por su rol de líder dentro de la cancha.

2. Vallejo debería hacerse favorito por el juego de su equipo. Tema pendiente porque no está convenciendo. Aun con Paolo no le está alcanzando para pelear el Apertura.

3. Paolo debería estar acostumbrado a esos menesteres. En Brasil lo golpeaban mucho. Aquí en Perú su presencia alerta a los rivales definitivamente.

Pedro Ortiz Bisso - Columnista en El Comercio

1. Demostró que es un jugador bendecido. Regresar, hacer un gol y ser protagonista solo lo consiguen los dotados. Está lejos de sus mejores momentos, pero le da una jerarquía distinta al Vallejo. Lo que no me gustó son sus niñerías. Debió irse expulsado. Mi nota sería 7.

2. No. Es un equipo muy vulnerable, atrás y con pocas ideas del medio para adelante.

3. Es un jugador experimentado. Si se pone en plan “Neymar” lo que va a conseguir es perjudicar a su equipo y que la gente le pierda cariño.

Ricardo Montoya - Conductor Liga 1 Max

1. Tiene 6 puntos Paolo Guerrero, su actuación hubiera sido de 8, pero esos dos puntos lo pierde porque debió irse expulsado. El árbitro fue complaciente con él, sin embargo, cuando dejó de pelearse y se dedicó a jugar, demostró que tiene una jerarquía diferente para el fútbol peruano pese a los 40 años.

2. Paolo necesita un andamiaje que lo potencie como en LDU, donde Guerrero era el finiquitador de las jugadas y ahí tenía un buen arquero y una defensa sólida que atacaba por las bandas. Vallejo es un buen equipo y Paolo es su valor agregado. Definitivamente, es un equipo mucho más temible con Paolo, pero tiene que mejorar el funcionamiento.

3. No sé sabe, porque no se conoce como van a operar los árbitros y si van a hacer diferencias o no con Paolo. Es más, ignoró una falta que le hicieron a Guerrero y eso estuvo mal, pero después compensa con haberle perdonado a la expulsión. Hay que ver como lo van a marcar, eso depende de cada entrenador y su estrategia. Es muy difícil de responder porque no se sabe el nivel de hostigamiento que va a recibir. A mí me gustó Paolo en el segundo tiempo, mucho más dueño de sus emociones, menos berrinchudo y mucho más futbolista que entiende que si te marcan y pegan, tiene que retroceder para armar juego.

--

