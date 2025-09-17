Paolo Guerrero es baja en Alianza Lima: ¿por qué no jugará ante U. de Chile, por Copa Sudamericana? (Foto: Alianza Lima)
Paolo Guerrero es baja en Alianza Lima: ¿por qué no jugará ante U. de Chile, por Copa Sudamericana? (Foto: Alianza Lima)
Redacción EC
Redacción EC

Las malas noticias continúan en Alianza Lima. Tras el tropiezo ante Deportivo Garcilaso, toda la atención se puso en la U. de Chile, rival de este jueves por Copa Sudamericana. La victoria es el único objetivo, pero el equipo sufrió una baja: Paolo Guerrero no jugará este partido.

El Comercio pudo conocer que el ‘Depredador’ no concentra con el resto de sus compañeros y se perderá el partido por la ida de los cuartos de final. Presenta una lesión de la que Néstor Gorosito ya está al tanto.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Más información en breve...

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC