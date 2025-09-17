Las malas noticias continúan en Alianza Lima. Tras el tropiezo ante Deportivo Garcilaso, toda la atención se puso en la U. de Chile, rival de este jueves por Copa Sudamericana. La victoria es el único objetivo, pero el equipo sufrió una baja: Paolo Guerrero no jugará este partido.
El Comercio pudo conocer que el ‘Depredador’ no concentra con el resto de sus compañeros y se perderá el partido por la ida de los cuartos de final. Presenta una lesión de la que Néstor Gorosito ya está al tanto.
