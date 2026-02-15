Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Alianza Lima cumple 125 años de vida institucional este domingo 15 de febrero, y las figuras más destacadas han felicitado al club por su aniversario.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Historia, títulos, pasión y amor”: Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por su 125 aniversario
Fútbol peruano

“Historia, títulos, pasión y amor”: Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por su 125 aniversario

Comerciantes Unidos empata 1 - 1 a Chankas por el Torneo Apertura
Fútbol peruano

Comerciantes Unidos empata 1 - 1 a Chankas por el Torneo Apertura

Sport Huancayo vence 2 - 0 a FC Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1
Fútbol peruano

Sport Huancayo vence 2 - 0 a FC Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1

Jairo Vélez tras empate de Alianza Lima en Trujillo: “Hay cosas que no se entienden”
Fútbol peruano

Jairo Vélez tras empate de Alianza Lima en Trujillo: “Hay cosas que no se entienden”