“Historia, títulos, pasión y amor”: Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por su 125 aniversario

Alianza Lima cumple 125 años de vida institucional este domingo 15 de febrero, y las figuras más destacadas han felicitado al club por su aniversario.

Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección peruana y capitán de Alianza Lima, no dudó en enviar un mensaje al club por esta fecha tan importante.

“Felices 125 años de mucha historia, títulos, pasión y amor, al más grande, Alianza Lima”, publicó el ‘Depredador’ en redes sociales.

Alianza Lima vive este aniversario de forma diferente: en medio de una crisis futbolística e inconformidad de la hinchada con el club.