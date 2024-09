Doble hinchada y mucha salsa. El Estadio Nacional se pinto de rosado en la tribuna norte y de blanquiazul en la sur para el encuentro entre Sport Boys y Alianza Lima. Si bien los chalacos hacen de locales, en porcentaje, los íntimos colmaron más las cuatro tribunas y llenaron su popular a falta de 20 minutos del inicio del partido. Sin embargo, el hecho de contar con ambas hinchadas ya forma un ambiente de fiesta por sí mismo, pese a que la división no es proporcional.

Por su parte, Los dirigidos por Mariano Soso llegaron al estadio y uno de los primeros en bajar del bus fue Paolo Guerrero, quien por primera vez irá desde el arranque. Su mirada era fija hacia adelante y, seguramente, pensaba en el gran objetivo de marcar su primer gol con la 34. Como era de esperarse, al momento del calentamiento, fue el principal punto de abucheos y comentarios poco amables por parte de algunos hinchas rosados de Occidente, aunque siendo bendecido por Doña ‘Peta’, ubicada en el palco central y sentada cerca de Adrian Arregui, Jiovany Ramos y Cecilio Waterman, hoy ausentes en el cuadro intimo.

Ya en el partido, Mariano Soso apostó por Paolo Guerrero y dejó en el banco a Hernán Barcos. Gesto de confianza absoluta del entrenador al goleador de la selección peruana, pero también una estrategia para dosificar fuerzas teniendo en cuenta que entramos a la recta final del campeonato y de los últimos seis encuentros, este, ante Boys, parecía ser el más accesible.

Eso sí, la cinta de capitán se la dieron a Carlos Zambrano, para evitar cualquier rumor innecesario y evitarse problemas. Buena cantidad de público en el Nacional, donde Boys era local en la teoría, pero en la práctica era la blanquiazul quien se asomaba como dueño de casa.

El gol frustrado en Sullana, donde además perdieron, había agudizado el pendiente goleador de Paolo Guerrero. Así, ante Boys fue pro primera vez titular con Alianza Lima en su tercer partido como blanquiazul. Y el Depredador estuvo a la altura. “Siempre soñé con hacer un gol en el equipo de mis amores. Fue un lindo momento. Estoy muy feliz por el resultado y el desempeño de mis compañeros, pero no podemos bajar los brazos”, dijo Paolo tras el partido. El sueño se le cumplió a los 55 minutos, cuando Alianza ya ganaba 2-0.

Paolo pasa para Sabbag, el colombiano remata y el arquero ataja a medias, la pelota queda sobrando y ahí está el Depredador, en el área, para empujarla suave y anotar así el 3-0, el primero de su cuenta personal con Alianza Lima. A los 40 años, Paolo cumplía así su sueño de niño.

El festejo tenía que estar a la altura. Primero celebrando como en sus mejores tiempos, con el gesto de un pistolero y luego, con un intento de bailecito dedicado a su compadre, a su causa, a su excompañero de tantas batallas, Jefferson Farfán. Luego, en sus declaraciones, confirmaría la dedicatoria.

Guerrero no solamente fue el gol. Participó en la gestación de los dos primeros goles. Estuvo participativo y siempre bien ubicado para el pase inteligente. No corre como antes, no tiene la potencia y la movilidad de hace unos años, pero su inteligencia para jugar, su experiencia y su letalidad en el área chica lo hacen una pieza importante en el esquema de Soso.

El gol tuvo un argumento más para ser mucho más especial. Se dio en el arco de sur, con el Comando de marco perfecto para celebrarlo a lo grande. Por eso el abrazo, el gesto de los compañeros que toditos se le acercaron para felicitarlo y por eso luego el técnico Soso decidió el cambio. Para que el hincha aplauda a su ídolo e ingrese Hernán Barcos.

¿Otro detalle más? Zambrano, que fue cambiado antes, le cedió la cinta de capitán a Paolo. Por eso es que cuando el Depredador anotó su primer gol con la blanquiazul, lo hizo como titular y capitán. Nada menos. La leyenda de Guerrero empezó a escribirse con el pie derecho. Con ese mismo que definió ayer ante el portero Steven Rivadeneyra.