Alianza Lima no pudo sumar en Cusco ante Cienciano y, al culminar el encuentro en el Inca Garcilaso de la Vega, Paolo Guerrero compartió sus sensaciones, tras una derrota que los aleja del primer lugar.
En diálogo con L1 Max, no quiso centrar su análisis en el polémico arbitraje de Jonathan Zamora.
“Ya se ha hecho costumbre hablar del árbitro, no voy a entrar en esa cuestión, creo que estuvimos muy dormidos los primeros minutos. Nos hicieron dos goles muy rápido”, declaró Guerrero.
“Teníamos condiciones para hacer un gran partido aquí y salir con la victoria, pero independientemente de los que hizo hoy (el árbitro), nosotros podíamos haber dado un poco más”, añadió el atacante de 41 años.
Al ser consultado sobre si ya se despiden del Torneo Clausura, fue muy enfático en que aún restan muchos puntos en disputa.
“Tenemos que continuar trabajando, quedan siete fechas y no podemos bajar los brazos”, finalizó.
El próximo miércoles en Matute, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau, por la fecha 12 del campeonato.
