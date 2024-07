Baldovino, con más de 500 casos de experiencia en procesos de este tipo, nos brinda un panorama mucho más detallado sobre las implicancias de la renuncia de Paolo, cuál es el procedimiento inmediato y el tiempo que podría tomar la resolución del conflicto. Además, advierte que el caso Guerrero no marca un precedente, pues solo este año ya se dieron hasta cuatro casos similares, a lo que añade que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF nunca ha terminado por sancionar al jugador, hecho que podría terminar siendo clave en los intereses de Paolo.

-¿Cuál es su análisis sobre la controversia entre Paolo y Vallejo?

Paolo, lo que yo tengo entendido, es que ya presentó una carta al club diciéndole que ya no va a seguir en la institución, es lo que se ha denominado la renuncia, ahora, en esa carta normalmente lo que se incluye es una solicitud del jugador al club para que lo exonere del plazo de seguir yendo a trabajar en los siguientes 30 días. Entonces el club tiene dos caminos: o lo exonera de ir a trabajar presencialmente o le dice ven a trabajar lo 30 días de ley. Al parece ha pasado lo segundo, porque Paolo está yendo a trabajar por las tardes.

-¿Qué se viene entonces?

Lo que tiene que hacer Paolo es esperar hasta el día 30, que es oficialmente su último día de trabajo con la Vallejo y el día 31, iniciar un procedimiento ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF que inscribe el fenecimiento contractual, eso dura 5 o 6 días, y esto se va a resolver antes del 31 de agosto, el libro de pases en el Perú se cierra el 31 de agosto, así que va a tener los tiempos justos para poder inscribirse por cualquier otro equipo de fútbol en el Perú. Y también ver qué posibilidades hay en el extranjero, que es una puerta que nunca se cierra, aunque va a depender cuándo se cierran los libros de pases en el extranjero. Pero él, a partir de que la Cámara autoriza la inscripción del fenecimiento contractual, su ficha se libera, ya no figura como jugador de Vallejo y puede fichar por cualquier equipo del mundo.

-¿Quiere decir que la primera semana de agosto ya podría estar fichando por otro equipo?

Un poco más, de repente, pero sí, la quincena de agosto ya debemos estar teniendo novedades en cuanto a la liberación. Esto no quita que en todo este tiempo, todavía puedan seguir conversando y las partes puedan llegar a un acuerdo. Que se siga el procedimiento legal no quiere decir que no puedan llegar a un acuerdo.

-¿El monto de la indemnización es autonomía solo de Vallejo?

Hasta donde tengo entendido, no hay clausula de indemnización en el contrato de trabajo. Segundo, si Vallejo ha fijado un monto, es un monto que Vallejo unilateralmente ha puesto en la mesa para dejarlo ir, que también es válido, pero no quiere decir que el jugador lo acepte.

-¿Tiene límite ese monto?

Puede exigir lo que quiera, ya de ahí a que se lo den es otra cosa. Vallejo de repente ha puesto una cifra en la mesa y Paolo tiene dos caminos, o acepta o le dice no, o de repente llegan a un punto medio. Pero llegado el día 30, ya la comunicación se acaba y al liberarse Paolo, vallejo va a tener que demandar para exigir cualquier monto de pago. Ahora, no hay nadie que te asegura que Vallejo demandando vaya a recibir dinero por la renuncia de Paolo, eso no te lo asegura nadie. Acá hubo un antecedente hace muchos años, el caso de Juan Diego Gutiérrez con la San Martín en el 2011, en ese caso la San Martín demandó al jugador por un millón de dólares y la Cámara de Conciliación declaró infundado su pedido.

-¿No llegó a pagar?

No, no pagó nada. Era la misma figura de Paolo, renuncia.

-¿Cómo se explica eso?

Lo que pasa es que cuando tú exiges una indemnización, si no tienes nada pactado en el contacto, tienes que cuantificar el daño y sustentarlo de manera objetiva, no basta que decir yo perdí un millón de dólares y te exijo un millón de dólares...

-En todo caso ahí el error legal de es de Vallejo por no blindarse para este escenario...

Mira, acá ha habido casos ya, el caso de Paolo no es el primero. Este año hubo cuatro casos similares, lo que pasa es que hay casos en que un jugador renuncia, el club lo demanda y le pide una indemnización de por ejemplo 150 mil dólares, pero el jugador ganaba 930 soles, ¿Cómo le pido yo 150 mil dólares si gana 930 soles? Hay 4 casos, esta el de Cristian Neira con Unión Comercio, el de Comerciantes Unidos con Erick Noriega y está el de Marco Huamán con Sport Huancayo, y el cuarto es de Tito Urruti con Garcilaso, aunque en ese caso no fue por tema económico, eso fue por otro tema, pero también es valida la salida.

-¿En esos casos ya hubo resolución?

No, pero están jugando los chicos mientras el fondo del asunto se verá en la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas. Hasta donde tengo entendido, el único que ha demandado hasta la fecha es Sport Huancayo a Marco Huamán.

-Lo antecedentes favorecen al jugador entonces...

Efectivamente. Paolo si termina todos sus temas antes del 31 de agosto va a poder fichar con quien quiera, obviamente Vallejo va atener libre el camino y el derecho de demandarlo, pero de ahí que le den la razón, eso tendrá que verlo un tribunal y por antecedentes, la Cámara de Conciliación, hasta donde yo conozco, no ha sancionado nunca a ningún futbolista con el pago de una indemnización por irse.

-Digamos que este escenario está bien calculado...

Bueno, la pensó en febrero, acuérdate. A parte mira, porque esto es hasta anecdótico, porque incluso, si tú quisieras, en el supuesto negado como decimos los abogados, que se aplique la norma FIFA, la FIFA qué te dice, que tú puedes reclamar la indemnización siempre y cuando haya estado pactado en el contrato. Si no ha estado en el contrato, no. La norma FIFA acá no se aplica, hay una equivocación, mucha gente cree que la norma FIFA se aplica a todo el mundo del fútbol y no es así, acá se aplica la legislación laboral de cada país.

-¿Existe un escenario en el que sí puedan llegar al TAS?

En última instancia, sí. Si Paolo ficha por un club extranjero, ya hay involucrado ya tres partes, Vallejo, Paolo y el club extranjero. Al haberse involucrado un tercero que es extranjero, ya adquiere competencia la Cámara de Disputa de la FIFA, Vallejo podría denunciar a Paolo y al club extranjero como solidario en la FIFA y de lo que resuelve la FIFA, la segunda instancia es el TAS. Solo en ese caso llegaría.

-¿Es muy similar al caso de Cueva con Santos?

Es exactamente igual. Cueva hizo lo mismo en Santos que está haciendo Paolo ahora. Bueno, la FIFA ordenó el pago, pero habían acordado con el club mexicano el quien iba a hacerse responsable en caso tuvieran que hacerlo y este caso fue el club mexicano.

-Entonces para el club la salida más amigable es llegar a a un acuerdo...

Siempre la salida más amigable es llegar a un acuerdo. El hecho que no se haya sancionado antes no quiere decir que no se pueda sancionar a futuro. Acuérdate que depende de cómo uno plantea la demanda. En los casos anteriores, la verdad que los clubes plantearon una demanda con muy poco sustento, por eso que el Tribunal no atendió sus pedidos. Ahora, acá yo escuchaba por el tema comercial de Vallejo con los espónsor. Eso ya es un tema comercial, no deportivo. Ni siquiera lo tendría que ver la Cámara, eso lo tendría que ver ya la justicia ordinaria.

-¿Al ser parte Paolo de la propuesta comercial, no lo arrastra?

No, porque los temas comerciales no son vistos por el sistema deportivo. Además habría que ver si Paolo firmó los contratos comerciales como parte de. De repente los temas comerciales han sido entre las marcas y la universidad o el club César Vallejo.

-¿Existe un monto máximo?

No. Es a criterio de ellos. Mira, cada vez que un jugador va a terminar un contrato vigente es porque hay un club que requiere sus servicios. Nadie, salvo casos especiales, sale de un club si es que no tiene una oferta de otro club. Normalmente, el 99.9% de los casos, es porque otro club esta requiriendo los servicios del jugador. Entonces la FIFA entiende y el TAS entiende que el jugador renuncia y al club al que va, suponen que es el que le ha estado hablando en la oreja. Por ejemplo, si Paolo mañana firma por Alianza Lima consideran responsable solidario a Alianza.

-¿Y al ser responsable asume un riesgo?

Claro, si hay pago de indemnización, asume el pago de la indemnización.

-¿A Paolo le faltó asesoramiento para evitar estar en la banca si no quería jugar?

Yo creo que más que falta de asesoramiento, actuó de muy buena fe ante una promesa incumplida. Hasta donde tengo entendido, tenían un acuerdo por un tema de espónsor y que salga su imagen, pero el partido estaba difícil para Vallejo, el entrenador voltea y él le dice yo no estoy. Puedes decir pecó de inocente, sí, pecó de inocente. A veces cuando tú confías en la palabra de alguien y te traiciona, lo normal es que le hubieran dicho que no salga ni en banca, porque una vez que un futbolista esta en la banca, quiere decir que está a disposición del técnico.

Lozano y el fútbol peruano

-¿Agustín Lozano, presidente de la FPF, debería intervenir nuevamente?

No sé si sea necesario, creo que a estas alturas ya no. Siempre es bueno que haya un intermediario, un mediador para acercar a las partes. Pero creo que ya las cartas están echadas, si este tema no se resuelve esta semana es porque las partes decidieron ir por el tema legal.

-Lozano dijo hace poco que “debemos sancionar al que no hace bien las cosas para mejorar”, pero uno ve la Liga 2 y es complicado entenderlo...

Yo siempre he dicho, hechos y no palabras. en el caso de Liga 2 hay muchísimas cosas que mejorar, no solamente en el tema de las remuneraciones, en el pago oportuno, en temas de infraestructura, se está jugando en canchas que la verdad, que si tú quieres vender el producto, ese producto no lo vas a vender. Los clubes por ejemplo están pidiendo ahora que no se juegue la liguilla por el descenso, pero no por un tema deportivo, sino para no seguir gastando. Entonces no tenemos realmente un fútbol profesional. Son muy pocos, incluso en la Liga 1, los equipos que aprobarían todos los requisitos para participar en un futbol profesional. Lamentablemente acá en el fútbol peruano los clubes se quedaron en el tiempo de cuando los derechos de televisión eran su fuente principal de ingreso y el 80% de su presupuesto, si ese derecho no le está rindiendo ahora, los clubes van a estar en problemas. Encima ahora los mismos clubes atentan contra ese derecho que tienen, por ejemplo ahora en Liga 2, todos quieren que dure máximo hasta agosto, entonces quién va querer los derechos de Segunda si el torneo dura 4 meses.

-El panorama es complicado...

En la Liga 1 los clubes quieren que el torneo se termine a finales de octubre, entonces noviembre diciembre y enero no va a haber futbol, estas atentando contra tu principal financista que es la televisión, por tres meses la televisión no va a tener opción de transmitir nada y los suscriptores se le va a ir. ¿Cómo genera dinero si tú no quieres jugar todo el año?

-Peor cuando la tendencia en el mundo es más partidos...

Exacto, con la empresa anterior tenían 44 partidos al año como mínimo, sino habían penalidades. Mira lo que está pasando en Chile, allá los dueños de los derechos de televisión, que es una empresa TNT Sports, le están cobrando a los clubes chilenos y lo han ganado en un proceso, no sé si arbitral o judicial, 36 millones de dólares porque no completaron el numero de partidos en el 2019 y 2020. Toda la plata que le están pagando a los clubes, regresa a la televisión. Entonces, si los clubes no son conscientes de que un torneo de competencia dura y pura tiene que durar 10 meses, un mes de pretemporada y un mes de descanso; no vamos a salir adelante.

-Otro gran problema sigue siendo la infraestructura...

Tú ves la cancha de Jaén y es increíble que la hayan aprobado. Ves la cancha de Iquitos en mal estado, el estadio está bien, es una plaza excelente, pero por lo mismo ponle una buena cancha para mejorar el espectáculo.

-¿Ahí el principal responsable es Licencias?

Es que Licencias tiene un problema. Por ejemplo en infraestructura, ellos en teoría son los responsables, pero no tienen el control porque hay un área de infraestructura que revisa los campos de juego y entrenamiento en todo el país, pero le sacan la vuelta por todos lados, nadie viaja a constatar, a ver la real situación de las canchas. Licencia tiene más funciones de las que debería tener, ellos deberían concentrarse más en el aspecto económico financiero y la verdad es que la organización tampoco ayuda. El otro tema que es fundamental, Licencia en teoría es un órgano autónomo independiente, depende de la FPF, entonces si está dentro siempre habrá la duda de decir que hay influencia o no en lo que resuelve la Comisión de Licencias. El mejor ejemplo es la resolución en la que le daba la posibilidad a los clubes de Liga 1 de presentar el pago de sus obligaciones laborales hasta el 15 del siguiente mes, por el tema del retraso de los derechos de televisión, ahí perjudicas a los que sí pagan puntual, entonces lo que era excepcional se convirtió en permanente. la misma Federación está fomentando la competencia desleal. los que no pagan puntualmente deberían ser sancionados.

-El problema está dentro de casa...

La FPF cometió un error hace años, desde la gestión de Edwin Oviedo, que quiso controlar todo el fútbol, antes estaba la Asociación que no es un gran ejemplo pero funcionaba mejor. Todo está en la Federación, la Federación controla todo y ese es el problema

-Esto se agudiza con los problemas de pago por 1190 y que ahora los clubes asumen los costos de la organización del torneo...

Exactamente. Antes los derechos de televisión permitían cubrir los costos de Liga 1, Liga 2, los costos de reserva y la organización del torneo femenino. Ahora cada uno corre por su cuenta, solamente están centrados en Liga 1, entonces qué desarrollo del fútbol podemos esperar, ninguno. Lo ideal sería que la televisión genere dinero para la organización de todos estos torneos. Lamentablemente el modelo no da para más.

-¿Por qué en un modelo donde poco o nada funciona se habla de cada vez sueldos más elevados?

Yo te diría que con relación a hace 10-15 años, los sueldos han bajado, antes, en los últimos diez años, habían jugadores que ganaban 50 a 60 mil dólares mensuales, ahora ya no llegas a ese nivel de sueldos, si bien es cierto siguen siendo montos importantes, ya no es como antes. Ahora, el tema de Perú es que si la televisión te daba los fondos necesarios para pagar esos sueldos, lo podías hacer. Ahora ese es el problema pues, el 80% de lo que ganas de la televisión es para pagar sueldo, no va a menores ni a infraestructura. El mayor ejemplo es Independiente del Valle, cada vez que vende un jugador el 70% va a menores e infraestructura, solo el 30% va a invertirlo al plantel profesional.