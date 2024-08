El Comercio pudo conocer que la cámara de resolución de disputas de la FPF falló a favor del delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero. A partir de ahora, el ‘Depredador’ quedó totalmente libre y deja de pertenecer a la César Vallejo, por lo cual, podrá negociar sin ningún inconveniente con cualquier otro club.

Recordemos que Paolo Guerrero llegó este año en condición de jugador libre la César Vallejo, sin embargo, luego de la Copa América, el delantero le informó a la dirigencia su deseo de irse del club. Todo esto, llevó a que Paolo acuda a la FPF para resolver su contrato con el club trujillano.

No es un secreto para nadie que Paolo busca su regreso al equipo que lo vio crecer; Alianza Lima, y ahora que se encuentra como jugador libre, podría negociar y cerrar su vuelta a La Victoria, para culminar su carrera con la camiseta ‘Blanquiazul’.

🔴 Cámara de Disputas de la FPF resolvió a favor de Paolo Guerrero en su solicitud de fenecimiento (disolución) de vínculo laboral con UCV. Ya es libre de firmar por otro club, esto no lo exime de una posible indemnización futura. Alianza Lima lo pretende.@dt_elcomercio pic.twitter.com/Fg8CJeJZ6u — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) August 23, 2024

Richard Acuña antes del fallo

Richard Acuña, dirigente de la César Vallejo, habló con RPP antes de que se emita el fallo de la FPF y esto fue lo que dijo: “Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley, en respeto a los derechos, a una institución, a la ciudad; y a todos los que apuntamos y creemos que a nivel deportivo la única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos”

“No creo que sea justo que un jugador diga que ‘porque ya no quiero, me tengo que ir’”, expresó Acuña sobre la posición de Paolo Guerrero.