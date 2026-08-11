Paolo Guerrero volvió a generar repercusión en redes sociales luego de publicar un contundente mensaje que estaría dirigido a Reimond Manco, quien recientemente se refirió al rendimiento del delantero de Alianza Lima y consideró que debería ser alternado en determinados encuentros.
Paolo Guerrero volvió a generar repercusión en redes sociales luego de publicar un contundente mensaje que estaría dirigido a Reimond Manco, quien recientemente se refirió al rendimiento del delantero de Alianza Lima y consideró que debería ser alternado en determinados encuentros.
La reacción del atacante blanquiazul se produjo después del empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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Aunque Guerrero no mencionó directamente a Manco en su publicación, el contenido de su mensaje fue interpretado como una respuesta a los comentarios del exfutbolista.
“Ahora todos son entrenadores”
El delantero utilizó una historia de Instagram para cuestionar a quienes opinan sobre las decisiones relacionadas con sus partidos.
“Ah, listo, ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó y, si jugó, fue malísimo, y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor.”
La publicación del delantero continuó con una crítica hacia quienes, según su perspectiva, utilizan las redes sociales para generar contenido y buscar desestabilizar al entorno del fútbol peruano.
“Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya, y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar.”
Guerrero terminó su publicación con dos frases que también llamaron la atención de sus seguidores: “Contra todos. Arriba Alianza”.
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