Paolo Guerrero volvió a generar repercusión en redes sociales luego de publicar un contundente mensaje que estaría dirigido a Reimond Manco, quien recientemente se refirió al rendimiento del delantero de Alianza Lima y consideró que debería ser alternado en determinados encuentros.

La reacción del atacante blanquiazul se produjo después del empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Aunque Guerrero no mencionó directamente a Manco en su publicación, el contenido de su mensaje fue interpretado como una respuesta a los comentarios del exfutbolista.

“Ahora todos son entrenadores”

El delantero utilizó una historia de Instagram para cuestionar a quienes opinan sobre las decisiones relacionadas con sus partidos.

“Ah, listo, ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó y, si jugó, fue malísimo, y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor.”

Mensaje de Paolo Guerrero. Foto: Instagram

La publicación del delantero continuó con una crítica hacia quienes, según su perspectiva, utilizan las redes sociales para generar contenido y buscar desestabilizar al entorno del fútbol peruano.

“Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya, y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar.”

Guerrero terminó su publicación con dos frases que también llamaron la atención de sus seguidores: “Contra todos. Arriba Alianza”.

VIDEO RECOMENDADO

Video sobre la previa del partido entre Alianza Lima y Sport Boys en el Estadio Nacional. El conjunto rosado busca defender el liderato del Clausura con dos triunfos seguidos y sin recibir goles, mientras Pablo Guede define el once y se detalla la venta de entradas para un duelo con ambas hinchadas.



