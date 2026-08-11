Paolo Guerrero no fue convocado para duelo con Comerciantes Unidos por esta razón (Foto: @AlianzaLima)
Paolo Guerrero no fue convocado para duelo con Comerciantes Unidos por esta razón (Foto: @AlianzaLima)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero volvió a generar repercusión en redes sociales luego de publicar un contundente mensaje que estaría dirigido a Reimond Manco, quien recientemente se refirió al rendimiento del delantero de Alianza Lima y consideró que debería ser alternado en determinados encuentros.

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