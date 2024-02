-“Es cierto que no quiere venir, pero no se puede ir de nuestra institución tan fácil”.

¿Cuál es la verdad sobre el no de Paolo Guerrero de respetar el contrato firmado con Vallejo el 29 de enero? Hasta que no se conozca la versión oficial en boca del propio delantero, todos son acercamientos, especulaciones. Trascendidos.

La historia, sin embargo, y el fastidio enorme que hay en la directiva trujillana tiene que ver con un dato conocido la mañana del martes: el domingo Richard Acuña no se enteró por el propio Paolo Guerrero que iba de desistir de llegar a su equipo, sino que fue por las redes sociales. Esto obviamente causo mucha molestia, y Richard ha preferido el silencio. Este diario lo ha llamado innumerables veces, pero no ha tenido respuesta favorable de parte del mandamás de la César Vallejo. ¿Por qué es tan importante la versión de Acuña hijo? Porque todo ese tema lo está manejando solo Acuña. “No tengo información alguna sobre que sucederá. Todo lo maneja el dueño directamente. Gracias”.

También hemos buscado a Paolo Guerrero por teléfono y WhatsApp y pese a que anteriormente, hemos tenido una comunicación respetuosa, el ‘9′ de la selección peruana a preferido el silencio.

-La estrategia de los Acuña-

Más allá de la declaración oficial de César Acula, presidente de la Región La Libertad, sobre lo ocurrido con Paolo y su familia y la amenaza de unos extorsionadores (leer aquí), la directiva de César Vallejo hará respetar el contrato y se amparará en ello, para que en todo caso, Paolo Guerrero pague una penalidad por la rescisión del vinculo. El abogado del club, Ernesto Pesantes, ya tiene conocimiento del tema y será el encargado de ver el caso. Pero no será encargado solo él: los trujillanos evalúan la posibilidad de contratar un bufete de abogados en Lima -el trascendido que maneja DT refiere al Estudio Muñiz-.

Además… "Paolo sí podría jugar por otro club en Perú" ¿Cómo se debe proceder a romper un contrato desde el aspecto legal? Para responder esta pregunta, llamamos al abogado Jhonny Baldovino, quien nos explicó el panorama. “Si Paolo Guerrero quiere liberarse del contrato, tiene varias opciones para hacerlo. La primera es de mutuo acuerdo, ya que no se puede negar que hay un contrato firmado y más allá que haya sido inscrito en la FPF, tiene un valor. Otra forma de liberarse es enviando una carta diciendo que se desiste del contrato y ya verá la César Vallejo que acciones tomará ante ese hecho”, manifestó el abogado deportivo de SAFAP. Otra de las interrogantes es que si tras este hecho, Paolo Guerrero puede jugar en otro equipo de Perú, a lo que el abogado deportivo se pronunció. “Sí, es posible, ya que no ha pisado la cancha en el torneo Apertura, no tiene ni un solo minuto así que puede jugar por otro equipo en el Perú, pero primero tendría que liberarse de César Vallejo, ya que hay un proceso administrativo de la FPF que le permitiría liberarse y jugar siempre y cuando el libro de pases esté abierto. Acá en Perú, el libro de pases cierra el 26 de febrero y el equipo que lo contrate se vería perjudicado, ya que podría ser demandado por César Vallejo y se vería en la Cámara de Disputas de la FPF”, agregó. “Cuando hay voluntad de las partes se resuelve rápido, de lo contrario va a tomar tiempo”, sentenció.



Incluso en César Vallejo ya habían presentado algunos documentos que la Liga 1 exige a los clubes para la inscripción en el fútbol peruano. “Tenemos tiempo hasta el 26 de febrero que se cierra el libro de pases para complementar la documentación. Solo faltan los exámenes médicos para que obtenga su carnet de cancha y pueda jugar el torneo. Ya que ya tenemos su CTI (transfer internacional), manifestó a este diario..

Pero la pregunta que todo el país se hace, ¿qué le pasa a Paolo para romper el contrato? No solo sería la amenaza que recibió su mamá, Doña Petronila, el factor decisivo para retroceder en su decisión. Según lo que este diario ha podido saber es que Ana Paula Consorte, actual pareja de Paolo Guerrero, había visto la ciudad y que no le gustaba la información sobre la inseguridad y el estado de emergencia. “Entonces, él no quiere exponerse -dijo la tarde del martes César Acuña, y así reforzó la postura del 9-. Yo haría igual en caso se trate de mi familia. El mismo día que firmó el contrato también llamaron a su mamá para amenazarla. Incluso, el abogado de Paolo Guerrero ha llamado al ministro de Defensa para que le den seguridad”.

“Vamos a conversar con él, yo entiendo y haría igual si se tratara de mi familia. Esperemos que Paolo tome la mejor decisión. Nuestro equipo tuvo la mejor intención de tener acá a Paolo Guerrero, pero... valoro la parte humana y que prefiera a su familia”, se despidió Acuña de la prensa en Trujillo.

Este parece ser solo el segundo capítulo de una novela que tiene para rato. Mientras tanto, Vallejo se quedó sin noticia bomba, los Acuña sin proyecto y Paolo con una millonaria demanda sin resolución amistosa posible.

