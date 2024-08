La pregunta que todos se hacen es qué será del futuro del ‘9′. La incertidumbre ha ido creciendo con el pasar de las semanas, desde que se conoció su intención de dejar el club trujillano el 13 de julio, mismo día en el que se negó a jugar ante Alianza Lima, hasta estos días. Incluso el propio Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, tampoco sabe qué pasará con su capitán. El charrúa pasó de afirmar que su “salida ya está, pero parece que hay ya nuevo equipo” a contar que Guerrero se siente “angustiado” porque no ha podido acordar su desvinculación tras un mes de negociaciones.

🚨Jorge Fossati sobre las críticas periodísticas y de la hinchada que le hacen por seguir llamando a Paolo Guerrero 🇵🇪:



“𝐌𝐄 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀 𝐔𝐍 𝐇𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐋𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐍𝐒𝐄𝐍, 𝐒𝐈 𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐁𝐈𝐄𝐍 𝐋𝐎 𝐕𝐎𝐘 𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐑, lo veo en plena vigencia física.” 🔥😳 pic.twitter.com/wTHWLck9V7 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) July 30, 2024

Este Diario ha seguido de cerca el caso Paolo. Y pudo conocer que existe un vacío en las negociaciones que no se ha podido llenar, pese al supuesto interés de ambas partes. De hecho, el futbolista había aceptado renunciar a algunos bonos estipulados en su contrato con el único fin de llegar a un acuerdo, pero cuando todo parecía estar claro, habrían surgido algunas trabas que hicieron que las negociaciones estén, hasta el cierre de esta nota, en un punto muerto.

Guerrero incluso ha decidido contratar una firma de abogados de Argentina, muy importantes, para lograr su deseo. Pero no ha podido. Aunque aquí estaría la clave del rumor surgido sobre su posible llegada a Banfield. La cercanía entre sus asesores y el club que marcha en el puesto 22 de la Liga Profesional habría agilizado todo, pero en los últimos días se enfriaron las negociaciones.

Paolo Guerrero Sus números en César Vallejo Partidos: 9 (6 por Liga 1 y 3 por Copa Sudamericana) Minutos: 658 Goles: 3 (todos por Liga 1) Asistencias: 1 Amarillas: 3

Se perdió diez partidos en lo que va del año por lesiones: inflamación del pie (1), sobrecarga muscular (2) y desgarro muscular (7).

Paolo Guerrero y su fallido regreso al extranjero

Paolo Guerrero estuvo cerca de volver al fútbol argentino tras su paso por Racing Club. De acuerdo a Matías Colombo, periodista argentino que cubre a Banfield para “La Previa de Banfield”, “hubo un interés formal, incluso se habló de números y duración de contratos”, pero “a esta altura el pase está caído” .

“Le habían ofrecido el sueldo más alto del plantel, aunque es necesario señalar que Banfield no tiene sueldos tan elevados al no tener referentes o caras conocidas, entonces tampoco es que se hable de cifras muy por encima de lo normal”, añade. Paolo llegó a César Vallejo como el mejor pagado en la historia del fútbol peruano, superando los cien mil dólares que ganaba Christian Cueva en Alianza Lima en 2023; pero no le habría importado resignar algunas cosas con tal de salir del club trujillano.

Colombo, además, señala que la opción con la que iba a llegar el ‘9′ peruano al ‘Taladro’ era como un préstamo por seis meses con opción a renovación. Su edad (40 años) no le permite firmar contratos de mayor duración.

Los clubes en los que jugó Paolo Guerrero. (Foto: Transfermarkt)

Sin embargo, su llegada se enfrió al punto de estar casi completamente caído. Por un lado estaba su situación contractual con César Vallejo, lo que obligaba al club argentino a esperarlo más de lo previsto, y por otro, la presión del hincha que vía redes sociales se opuso a su contratación. “Hubo un rechazo bastante grande por parte de la hinchada, por su edad, su actualidad y su sueldo”, informó el hombre de prensa.

Banfield, entonces, puso la mira en otro delantero: “está negociando por cerrar a Renzo López, atacante de Independiente del Valle”, añade Colombo.

¿Alianza Lima sigue siendo opción?

En Alianza Lima han sido claros desde un primer momento: no hablarán sobre Paolo Guerrero mientras tenga contrato con César Vallejo. Así se han mantenido desde un principio.

“No voy a negar lo que es Paolo para Perú, no solamente para Alianza. Es un jugador que a todos nos gustaría verlo con la camiseta de Alianza Lima, pero no sabemos cuál es su real situación. Hoy no es una opción para nosotros” , señaló primero Bruno Marioni, director de fútbol profesional de la institución blanquiazul. “Su actualidad marca que tiene contrato con otra institución y que yo no debo explayarme en cuanto a eso porque es de conocimiento público su estado”, indicó Mariano Soso, el flamante nuevo entrenador del elenco íntimo que debutó este sábado ante ADT en un agrio empate sin goles.

Mariano Soso sobre la posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima.



📹 @sebasflores25 pic.twitter.com/tz8FecFmdZ — Futbro.pe (@futbro_pe) August 7, 2024

Sin embargo, este Diario supo que en Matute sí están a la expectativa de qué es lo que va a pasar con el delantero. Con Pablo Sabbag arrastrando una lesión “que probablemente lo acompañe durante toda su carrera” y Cecilio Waterman fuera del Clausura por una fractura en su hombro derecho, Alianza se ha quedado solo con Hernán Barcos y Matías Succar como centrodelanteros. Y ahí crece el interés por el goleador histórico de la selección peruana.