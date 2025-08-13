Alianza Lima recibe a U. Católica de Quito en el estadio Alejandro Villanueva, este miércoles 13 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Paolo Guerrero no continuará en el duelo tras salir lesionado en el minuto 36.

El delantero peruano se sintió en una disputa por el balón en la cancha rival. Hernán Barcos tuvo que entrar de emergencia, mientras que Guerrero salía visiblemente frustrado.

ALARMAS ENCENDIDAS: por una molestia muscular, Paolo Guerrero tuvo que dejar la cancha en Alianza Lima vs. U. Católica por los 8vos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. En su lugar ingresó Hernán Barcos.



📺 #DisneyPlus Plan Premium (URU-PAR-BOL-PER-CHI) pic.twitter.com/2rMknZIlYP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

