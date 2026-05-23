Alianza Lima celebró a lo grande tras golear 3-0 a Los Chankas y consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026, en una jornada redonda en Matute. Uno de los protagonistas de la noche fue Paolo Guerrero, quien no solo aportó dentro del campo, sino que también dejó reflexiones tras el título conseguido con el club de sus amores.

El delantero destacó la solidez del equipo a lo largo del campeonato y valoró especialmente el rendimiento fuera de casa. “Creo que hicimos una apertura muy sólida, esa es la palabra. El equipo se manifestó muy bien en todos los campos, sobre todo en la altura. Fuimos muy contundentes en las victorias fuera de casa y ni qué hablar dentro de casa”, señaló el capitán blanquiazul, resaltando la regularidad que los llevó al primer lugar.

Guerrero también remarcó que el título es merecido, pero advirtió que aún queda camino por recorrer en la temporada. “Fuimos campeones merecidamente, pero todavía falta. Este es un momento lindo para disfrutarlo, pero no podemos olvidar que viene el Clausura. Este equipo tiene que mantenerse con la misma mentalidad, con humildad y seguir trabajando para poder levantar la copa a fin de año”, afirmó.

Finalmente, el histórico delantero no ocultó su emoción por lograr un nuevo trofeo con Alianza Lima y dedicó el triunfo a toda la hinchada. “Levantar copas con el club más importante del Perú, el club de mis amores, en el cual nací, es algo muy lindo. Hoy hay que disfrutarlo, pero sabiendo que la segunda parte será más dura. Este logro es para mis compañeros, nuestras familias y toda la hinchada que siempre nos apoya en las buenas y en las malas”, concluyó.