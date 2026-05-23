Por Redacción EC

Alianza Lima celebró a lo grande tras golear 3-0 a Los Chankas y consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026, en una jornada redonda en Matute. Uno de los protagonistas de la noche fue Paolo Guerrero, quien no solo aportó dentro del campo, sino que también dejó reflexiones tras el título conseguido con el club de sus amores.

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