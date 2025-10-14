Si bien Alianza Lima se ha alejado del líder del Torneo Clausura, uno de los líderes del plantel, Paolo Guerrero, no baja los brazos y exhorta a los blanquiazules a seguir peleando en los próximos partidos.
LEE TAMBIÉN: ¿Con los días contados? El monto que pidió Boca a Alianza Lima por fichaje de Luis Advíncula
En declaraciones a la prensa, el experimentado atacante reconoció que la doble competencia, por su paso tanto en Copa Libertadores, como en Sudamericana, les pasó factura.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Hemos hecho un gran trabajo a nivel internacional. Nos descuidamos un poco en el campeonato local, pero esto todavía no acaba, hay que mantenernos firmes y lo que quiere el hincha es ver a su equipo ganar”, dijo Guerrero.
MIRA: Así fue el primer gol de Pakistán en la era de Nolberto Solano como entrenador | VIDEO
En esa línea, se refirió al encuentro de este jueves 16 de octubre ante Sport Boys.
“Estamos esperando el partido, hay que hacer un gran trabajo y conseguir los 3 puntos. Me siento muy bien, todo el equipo también”, apuntó Guerrero.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC