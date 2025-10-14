Si bien Alianza Lima se ha alejado del líder del Torneo Clausura, uno de los líderes del plantel, Paolo Guerrero, no baja los brazos y exhorta a los blanquiazules a seguir peleando en los próximos partidos.

En declaraciones a la prensa, el experimentado atacante reconoció que la doble competencia, por su paso tanto en Copa Libertadores, como en Sudamericana, les pasó factura.

“Hemos hecho un gran trabajo a nivel internacional. Nos descuidamos un poco en el campeonato local, pero esto todavía no acaba, hay que mantenernos firmes y lo que quiere el hincha es ver a su equipo ganar”, dijo Guerrero.

En esa línea, se refirió al encuentro de este jueves 16 de octubre ante Sport Boys.

“Estamos esperando el partido, hay que hacer un gran trabajo y conseguir los 3 puntos. Me siento muy bien, todo el equipo también”, apuntó Guerrero.

