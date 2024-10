Con el doblete, Paolo Guerrero sumó 4 goles en 6 partidos con la camiseta de Alianza Lima y busca de alguna manera ser ese delantero determinante que te ayuda a lograr cosas importantes.

Es por ello, que El Comercio hizo una encuesta a destacados periodistas deportivos sobre la actualidad de Paolo Guerrero con Alianza Lima.

1. ¿Es el mejor Paolo Guerrero del año?

2. ¿Debe volver a selección?

3. ¿Es el 9 ideal de Alianza Lima el 2025?

Óscar Del Portal - América TV

1. Me parece que no vamos a ver a un buen Paolo este año porque no ha tenido el tiempo ideal para agarrar ritmo.

2. Lapadula y Valera, cómo 9, están antes que él y luego se necesita gente rápida como Reyna o Grimaldo en ese ataque.

3. No, el 9 ideal para Alianza es uno que tenga movilidad, marque la salida, presione, que sepa jugar fuera del área y que dentro de ella sea definidor.

Daniel Kanashiro - Direct TV

1.- Si, porque juega siempre. Entrando o arrancando, y anotando. Dentro de lo accidentado que fue el 2024 para Paolo lo está terminando bien .

2.- Su tiempo ya pasó. Una cosa es enfrentar a las defensas de la Liga1 y otra muy distinta a defensas de Eliminatorias. Creo que los 9 son Lapadula y Valera.

3.- No. Si Alianza quiere un buen 2025 tiene que acompañar a Paolo. Un 9 con más trajín y gol facilitaría el acompañamiento de Paolo en ese ataque el próximo año.

Eddie Fleischman - Willax TV

1. Es el mismo, con más ganas de jugar.

2. No. Ya la selección debe apuntar a un cambio generacional obligado que debió ser tiempo atrás.

3. Para el torneo local, puede ser alternativa, para copas internacionales, Alianza Lima tiene que buscar mayor competitividad.

Erick Osores - América TV

1. Creo que no hay mejor Paolo del año. Es cierto, tiene aún dos fechas para de repente cambiar esa opinión, pero creo que Paolo Guerrero ha tenido un año para el olvido. No hay punto alto.

2. Es una buena pregunta, porque contra Chile necesitamos a todos. A todos los que estén disponibles y si a Paolo le alcanza una semana más y nos puede servir en el banco, a mi no me desagrada la idea, pero por ahora me parece que está complicado.

3. Eso sí puede pasar. Yo creo que si pueden construir un equipo incluyendo a Paolo Guerrero desde el comienzo y traer un entrenador que haga que Paolo se potencie. Yo creo que puede dar un último aliento a Paolo con un mejor ecosistema y armado de equipo y juego que le permita a él lucir y cualidad. En el 2025 con preparación si podríamos tener una versión de Paolo y de Alianza.

Peter Arévalo - A presión

1. Si. Definitivamente es el mejor Paolo del año, porque se le ve contento, a partir de su estado de ánimo es otro Guerrero con relación al que llegó a Vallejo. Es el mejor momento de Paolo en el año y está en el equipo por el cual es hincha y pese a que no llegó antes por distintas circunstancias. Él es responsable absolutamente de no llegar antes, pero bueno está en el equipo que finalmente quiso estar y se le ve distinto. Por lo tanto, es el mejor Paolo del año.

2. Si debe llegar a la selección, no tenemos muchas alternativas, no tenemos jerarquía de ataque a nivel de selección y estamos viendo que Valera a nivel local es la carta más importante, pero no tiene gol, lo mismo con Lapadula que es un jugador chocador, fuerte, pero son delanteros que a nivel de selección no tiene gol. Paolo ha dejado la valla alta, a mí no me queda duda que a medida que Guerrero siga anotando, Fossati lo va a convocar. Si mantiene el nivel de cara al gol tiene que volver a la selección definitivamente.

3. Será un Paolo con 41 años, yo creo que Alianza debe apostar por un 9 que le genere proyección distinta no solamente a nivel internacional, además, en cuanto a permanencia y continuidad en el juego. Por la edad siempre va a correr riesgo de contraer una lesión y lo está viviendo con Hernán Barcos. Yo creo que Alianza va a contratar un 9 de todas maneras.

--

VIDEO RECOMENDADO Chemo del Solar y el sueño de la Casa Hogar para el Proyecto Bicolor de la FPF: el ambicioso proyecto para refundar el fútbol peruano.





















































































}