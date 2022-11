Paolo Guerrero no la viene pasando bien en Brasil, el delantero jugó su último partido el 1 de octubre ante Atlético Goianiense por el Brasileirao y desde esa fecha no ha vuelto a tener minutos. Una lesión muscular lo alejó de las canchas por un buen tiempo y lo dejó sin oportunidades de llegar en buena forma a la recta final del campeonato brasileño.

Hace algunos días, el delantero peruano recibió la alta médica, sin embargo, su entrenador, no lo ha estado tomado en cuenta. Todo hace indicar que el equipo celeste no le renovaría el contrato a Paolo, debido a las constantes lesiones y su pobre registro de goles (no ha marcado).

Avaí se encuentra en zona de descenso, a tan solo 1 punto de irse a la Serie B, y en Brasil, confirman que así el equipo brasileño juegue la segunda división, no contarán con Paolo Guerrero, quien ya tendría un lugar a dónde ir.

A inicios y mediados de año, Alianza Lima mostró interés en contar con Guerrero, sin embargo, el futbolista decidió continuar con su carrera en el extranjero y rechazó las ofertas de los ‘Blanquiazules’.

Esta vez, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores podría ser un atractivo para Paolo, quien podría volver a Alianza Lima en el 2023 y terminar su carrera en el equipo del cual es hincha.

Por el momento, Paolo sigue entrenando en Brasil, preparándose para la recta final del Brasileirao y empezar de la mejor manera la próxima temporada, donde lo podríamos ver jugar con la camiseta de Alianza.