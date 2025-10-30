Paolo Guerrero llegó a Alianza Lima con la ilusión de ser campeón de la Liga 1 Te Apuesto, sin embargo en las últimas temporadas la gloria fue para su clásico rival, Universitario de Deportes.
Al culminar las prácticas del último jueves, a un día del partido ante FBC Melgar, fue consultado sobre el campeonato crema y su respuesta fue contundente.
“No voy a hablar de eso”, dijo con un rostro un tanto fastidiado a bordo a de su automovil antes de partir.
“Creo que no hace falta decirlo”, dijo antes sobre si le queda una espina clavada por no ganar el campeonato, pese a la buena campaña internacional del 2025.
Ahora, Alianza Lima se enfoca en quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada para tentar el cupo de Perú 2 a la próxima Copa Libertadores, lo que garantiza fase de grupos.
Alineación de Alianza Lima
Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Cabe mencionar que los blanquiazules jugarán su último partido del Clausura en condición de visitante frente a Los Chankas.
