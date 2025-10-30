El atacante de Alianza Lima fue consultado sobre el título crema y sorprendió con su respuesta.
Redacción EC
Redacción EC

llegó a Alianza Lima con la ilusión de ser campeón de la Liga 1 Te Apuesto, sin embargo en las últimas temporadas la gloria fue para su clásico rival, Universitario de Deportes.

LEE TAMBIÉN: ¡Vale un título! Álex Valera marcó el mejor gol de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto | VIDEO

Al culminar las prácticas del último jueves, a un día del partido ante FBC Melgar, fue consultado sobre el campeonato crema y su respuesta fue contundente.

Fernanda Huapaya

“No voy a hablar de eso”, dijo con un rostro un tanto fastidiado a bordo a de su automovil antes de partir.

MIRA: Con Paolo Guerrero de ‘9′, el once de Alianza Lima para enfrentar a FBC Melgar en Matute

“Creo que no hace falta decirlo”, dijo antes sobre si le queda una espina clavada por no ganar el campeonato, pese a la buena campaña internacional del 2025.

Ahora, Alianza Lima se enfoca en quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada para tentar el cupo de Perú 2 a la próxima Copa Libertadores, lo que garantiza fase de grupos.

Alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Cabe mencionar que los blanquiazules jugarán su último partido del Clausura en condición de visitante frente a Los Chankas.

