Desde el último sábado en el que Paolo se negó a ingresar en la derrota de su equipo ante Alianza Lima por el Clausura hasta el cierre de esta nota se dijo mucho en una novela que careció de seriedad y creció de protagonistas: desde los implicados, Paolo y Acuña, hasta las esposas de ambos, Ana Paula Consorte y Brunella Horna.

En DT El Comercio sometimos a verificación las frases de los involucrados en este drama para saber quién dijo la verdad y quién mintió.

"No puedo jugar" Paolo Guerrero , futbolista de César Vallejo

Fue la escena en la que explotó la bomba. En medio del partido ante Alianza, el último sábado en el estadio Mansiche de Trujillo, el técnico Guillermo Salas se acercó a Paolo Guerrero, quien se encontraba calentando con algunos suplentes, para intentar convencerlo de ingresar al campo. “No puedo jugar, no me siento bien”, le dijo el ‘9′ al entrenador. “Vamos allá, vamos a hacerlo. Vamos, Paolo, no están pasando, no pueden llegar”, refutó Salas, según el programa de la L1 Max. “Yo no sé lo que están haciendo ellos, yo no sé por qué están jugando así, ¿yo qué puedo hacer?”, respondió Guerrero antes de irse a sentar al banco de suplentes.

Paolo no mintió. El atacante de 40 años había tenido una reunión con el presidente del club, Richard Acuña, para comentarle su deseo de dejar el equipo. Y un día antes del partido, según conoció El Comercio, se lo hizo saber a Chicho Salas. Y así se lo comentó a su compañero José Carvallo: “Yo les informé, le dije que no podía jugar” .

Fuentes cercanas a los involucrados indicaron a este Diario que había una nueva reunión pactada entre las partes para definir el futuro del ‘9′ y se iba a dar días después del duelo contra Alianza, pero que hasta entonces el futbolista no iba a tener minutos de juego porque eso haría que no pueda firmar, si así lo desea, con otro club peruano este año. Lo que no se entiende es por qué el técnico actuó de esa manera, queriendo que Guerrero juegue pese a que sabía la situación en la que se encontraba.

La conversación de Paolo Guerrero con José Carvallo en la banca de suplentes de la Universidad César Vallejo#L1Radio🎙⚽



“Si no quiere seguir, lo que se viene es su retiro” Richard Acuña, presidente de César Vallejo

Al término del partido, Richard Acuña habría pateado el tablero por lo sucedido. El periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, señaló en vivo que el presidente del club estaba en el palco de la tribuna occidente viendo todo y se incomodó al punto de afirmar que “no es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto”. Además de amenazar con un posible retiro del delantero de 40 años: “si no quiere seguir aquí, lo que se viene es el retiro para él”.

No es la primera vez que Guerrero busca rescindir su contrato con Vallejo. Lo hizo a días de firmar por el equipo trujillano por las amenazas que recibió su familia de bandas criminales de Trujillo. Y tampoco es la primera vez que se habla de un posible retiro. “Estos tipos pondrán punto final a mi carrera”, señaló el delantero aquella vez porque Richard Acuña no aceptaba su desvinculación.

Esta vez las amenazas de Acuña terminaron solo en eso. El club, luego, en un comunicado institucional informó sobre el caso, el deseo del futbolista y puso como un solo requerimiento el pago de una penalidad para evitar problemas con aliados económicos que se unieron gracias a la imagen de Paolo. Este Diario conoció que el monto requerido es aproximadamente un millón de dólares.

“Si él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a ceder. Si te quiere ir, tienes que pagar tu penalidad” Brunella Horna, esposa de Richard Acuña

Increíble e innecesariamente el show mediático en torno a la desvinculación traspasó el mundo futbolístico y llegó a otro terreno, uno en el que nunca debió estar. Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, se refirió al caso en un programa de espectáculo y culpó a Alianza Lima del deseo de Paolo Guerrero.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota debemos decir que las afirmaciones de la modelo son falsas. Tanto desde el entorno del futbolista como de la institución blanquiazul han negado a este Diario tener algún tipo de acercamiento o conversación con respecto al futuro del goleador nacional.

Eso sí, el rumor podría surgir desde el sueño del propio delantero de volver al club del que es hincha y que lo vio crecer antes de irse al Bayern Múnich con 18 años, en 2002.

“Paolo le comunicó a RA (Richard Acuña) que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía en condiciones para jugar, de que se haga el desentendido no es culpa de Paolo, pero él se lo comunicó el jueves y viernes al entrenador” Ana Paula Consorte, esposa de Paolo Guerrero

Luego de las declaraciones de Horna, apareció Ana Paula Consorte, pareja del atacante. A través de su canal de Telegram, la brasileña culpó directamente a Richard Acuña y Guillermo Salas por lo sucedido.

En ese sentido, pudimos corroborar que efectivamente existió una reunión previa al partido ante Alianza Lima en la que Paolo Guerrero le comunicó al presidente de UCV su deseo de no continuar en el club argumentando razones deportivas. Asimismo, luego conversó con el entrenador para informarle la situación. Sin embargo, durante el encuentro frente a los íntimos, el técnico olvidó todo y quiso que el jugador ingrese al campo, haciendo que la polémica llegue a niveles insospechados.

“Alianza es sumamente meticuloso y claramente respetuoso de los contratos vigentes con cualquier jugador como Paolo, como cualquier otro. Debe cumplir con las obligaciones contractuales” Rafael Medina, gerente general de Alianza Lima

Alianza Lima y Paolo Guerrero han intentado volver a juntar sus caminos en más de una oportunidad. Sin embargo, hasta el momento no han podido: cuando el club quiso, el delantero prefirió continuar en el extranjero; y cuando el ‘9′ buscó su retorno, el club miró hacia otro lado.

Ahora, en medio de la novela instaurada en Trujillo, a Guerrero nuevamente se le vinculó a la institución blanquiazul. Pero, como hemos señalado, no existe ninguna conversación entre las partes. Eso sí, como declara el gerente general aliancista, Rafael Medina, el delantero debe cumplir con sus obligaciones contractuales antes de buscar algún acercamiento.