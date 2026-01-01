El 2026 será el último año como futbolista profesional del máximo goleador de la selección peruana. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)
El 2026 será el último año como futbolista profesional del máximo goleador de la selección peruana. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)
Redacción EC
Redacción EC

¡Es oficial! Alianza Lima anunció la renovación del contrato con Paolo Guerrero a través de sus redes sociales. "Seguimos juntos, seguimos creyendo“, es el mensaje del club.

MIRAR | José Asti, gerente legal de Alianza sobre la Noche Blanquiazul: “Imagínate decirle a Messi que no se puede jugar; hay un perjuicio de US$ 10 millones”

El delantero acaba de cumplir los 42 años y luchará por lograr su primer campeonato en la Liga 1, y volver a hacer historia en el fútbol internacional con la camiseta ‘blanquiazul’.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

El delantero nacional y máximo goleador con la selección peruana jugará un año más en Alianza Lima y, tal como él mismo ha confirmado, será su último año como futbolista profesional.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC