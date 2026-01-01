¡Es oficial! Alianza Lima anunció la renovación del contrato con Paolo Guerrero a través de sus redes sociales. "Seguimos juntos, seguimos creyendo“, es el mensaje del club.

El delantero acaba de cumplir los 42 años y luchará por lograr su primer campeonato en la Liga 1, y volver a hacer historia en el fútbol internacional con la camiseta ‘blanquiazul’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El delantero nacional y máximo goleador con la selección peruana jugará un año más en Alianza Lima y, tal como él mismo ha confirmado, será su último año como futbolista profesional.