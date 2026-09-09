Por Fernanda Huapaya

Para fines del 2025, cuando se especulaba mucho sobre el posible retiro de Paolo Guerrero del fútbol profesional, el delantero de 42 años ya estaba convencido de que debía jugar una temporada más y extendió su contrato por todo el 2026. En reiteradas oportunidades, y en una entrevista exclusiva a El Comercio en marzo de este año, Guerrero nos confirmó que la decisión de este fuera su última temporada ya estaba tomada. Sin embargo, a pocos meses de que culmine el campeonato y con Alianza Lima ya clasificado a eventuales playoffs, aparece la posibilidad de jugar Copa Libertadores. Sabiéndose todavía vigente, ¿se mantendrá en la misma posición?

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