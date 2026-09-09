Paolo Guerrero busca recuperarse para estar frente a Sporting Cristal. (Foto: Club Alianza Lima)

¿Fin de ciclo?

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con mi familia”, declaró Guerrero a El Comercio en una entrevista de este año. Ya con anterioridad, el delantero nacional se había retirado de la selección peruana. Sin embargo, el hecho de dejar el fútbol siempre fue un tema que, desde la sensibilidad, lo tocó mucho. “No me gusta hablar de eso ni me lo quiero imaginar”, repetía.

Paolo Guerrero llegó a Alianza Lima a mediados de 2024; desde entonces ganó un Torneo Apertura 2026. | Foto: Alianza Lima

En lo que va del año, Guerrero suma cuatro goles con Alianza Lima y es el capitán del equipo. Si bien ha podido caer en irregularidades, sigue siendo una pieza fundamental y de jerarquía en el cuadro dirigido por Pablo Guede y, sin duda, su gran objetivo -y no tan lejano- es el campeonato nacional.

Entonces se abren distintos panoramas para Paolo Guerrero. ”Ahora estoy a punto de terminar mi carrera como futbolista y lo que más quiero es salir campeón”, nos declaró en aquel momento. Sería, desde muchos frentes, una foto final bastante tentadora para un fin de temporada: una copa, la capitanía y goles anotados.

Se confirmó lesión de Paolo Guerrero a puertas del clásico ante Universitario. (Foto: ITEA)

Sin embargo, en caso de que fuera o no así, el cuadro ‘íntimo’ igual soñaría con disputar una buena Copa Libertadores y conociendo lo competitivo que es el ’Depredador‘ cabe preguntarse si esta ventana no es demasiado tentadora para su personalidad. Esta posibilidad se viene comentando en el entorno de Alianza Lima, aunque no directamente desde Paolo Guerrero, quien es más hermético respecto del fin de su carrera.

Por su parte, desde Alianza Lima tienen claro que la decisión pasará netamente por Paolo Guerrero. En reiteradas oportunidades, Franco Navarro, director deportivo del club ‘íntimo’ también le declaró a este diario que el capitán blanquiazul tiene la posibilidad de permanecer en el club el tiempo que desee estar vigente.

De momento, el retiro sigue siendo el escenario principal y la versión que se sostiene desde el entorno del jugador, aunque si dar mucho más detalle. Sin embargo, habrá que esperar el desenlace de esta temporada para conocer si resulta ser o así o se repite la reivindicación del 2025.

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