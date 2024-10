Paolo Guerrero es un delantero de época y ha paseado su fútbol por diferentes equipos. En una entrevista en el programa de Youtube ‘DyT’, conducido por Diego Rebagliati y Talía Azcárate, el ‘Depredador’ confirmó que pudo jugar para un grande de la Premier League.

“Cuando llego al Corinthians, me dije a mí mismo: ‘gano el Mundial de Clubes y me vuelvo a ir’. ¿Si tuve oportunidades de volver a Europa? Muchas, pero Corinthians no me quiso vender o no me quiso negociar. La última propuesta llegó del Tottenham, que era un préstamo-compra”, indicó.

“Voy con la propuesta a conversar con Edu Gaspar, quien hoy es director deportivo del Arsenal, y le dije ‘tengo esto, por favor’. Su respuesta fue: ‘¿Tú quieres que me mate la torcida, Paolo? Quédate tranquilo que aquí serás el futbolista más pagado de Sudamérica’. Después no cumplió y no renové”, lamentó.

Finalmente, el delantero terminó recayendo en Flamengo tras su paso por el ‘Timao’. En el ‘Fla’ jugó 99 partidos, anotó 37 goles y brindó 13 asistencias.