Paolo Guerrero continúa con su entrenamiento tras superar su lesión a la rodilla y está a la espera fichar por un club. Al respecto, el delantero volvió a hablar acerca de su futuro, pero esta vez confesó que Alianza Lima ha mostrado interés en contar con él.

Tras salir de la Videna, el atacante mencionó hay un acercamiento con el conjunto blanquiazul. “Alianza Lima se ha puesto en contacto conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí”, declaró a las cámaras de TV Perú Deportes.

El ‘Depredador’ volvió a practicar fútbol y, en esta ocasión, formó parte de un partido de práctica contra las divisiones menores del elenco íntimo. “Estoy analizando ofertas y vamos a ver qué pasa. Hoy, me sentí bien, volvía marcar de penal y eso me pone contento”, agregó.

“Participé 30 minutos. Feliz de estar jugando nuevamente, de compartir campo con mis compañeros, de volver a la rutina de entrenamientos y me siento muy bien”, añadió el delantero.

Es importante mencionar que Paolo Guerrero no juega desde el 7 de octubre del 2021 en el triunfo de la selección peruana (2-0) a Chile en Lima por las Eliminatorias de Conmebol. El futbolista salió como titular, pero fue reemplazo por Jefferson Farfán a los 62 minutos.

Cabe resaltar que Ricardo Gareca no convocó al ‘Depredador’ para el repechaje y explicó las razones. “Él está tratando de recuperarse y de ponerse de la mejor manera. No queremos alterar nada que lo llegue a perjudicar a él, en apurar o en tratar que los plazos no sean los establecidos para que pueda estar perfectamente bien”, señaló hace algunos días en conferencia de prensa.