Alianza Lima presentó el último domingo a su plantel profesional 2025 y, uno de los que despertaba más expectativa era Miguel Trauco. Al respecto, se pronunció uno de los capitanes del equipo Paolo Guerrero.

El también goleador histórico de la selección peruana no ocultó su alegría por la cálida bienvenida del hincha aliancista a su reciente incorporación, pese a las declaraciones que brindó sobre su hinchaje por la ‘U’.

“Sí, también fue bien aplaudido en el estadio. Qué bueno que sienta el cariño de la hinchada. Seguramente dentro de poco va a ser un aliancista más”, dijo Guerrero en declaraciones a la prensa.

Ya en el campo de juego, cuando le tocó estar, Trauco demostró que está al nivel de lo que quiere la institución de La Victoria eb esta temporada.

“Me sentí bien, sorprendido la verdad, no me lo esperaba. He llegado a un gran club y estoy contento. Tal vez me enamore del club, puede ser. Pero lo que vengo a hacer es a trabajar y nada más”, comentó a la prensa el ex Criciuma de Brasil.

El encuentro terminó 2-0 a favor de Alianza Lima sobre Emelec, dejando buenas sensaciones en los asistentes al Estadio de Matute.