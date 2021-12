Paolo Guerrero continúa su rehabilitación en Lima mientras define su futuro deportivo y el tema de Alianza Lima todavía suena fuerte. El ‘Depredador’ indicó que sigue firme en su decisión de volver a vestirse de blanquiazul y salir campeón, pero todavía no tiene una fecha exacta para cumplir su sueño.

El delantero participó de la ceremonia de premiación de la ADFP -que reconoció a los mejores futbolistas del país-, se dio oportunidad de hablar sobre Alianza Lima y su posible llegada al club de sus amores. Sin embargo, evitó entrar en detalles de su futuro o dar una posible fecha para llegar a La Victoria.

“Por ahora no puedo hablar del futuro, estoy concentrado en mi recuperación y nada más. Me pueden gustar muchas cosas, pero por ahora yo no tengo la última palabra. Quizás mi representante puede dar más detalles”, apuntó Paolo Guerrero.

No lo descarta

Tras su salida del Internacional de Porto Alegre, la expectativa creció entre los hinchas de Alianza Lima por el posible regreso del ‘Depredador’. Recientemente Jefferson Farfán se reunió con Paolo Guerrero y hablaron sobre su vínculo con los blanquiazules.

“Yo no descarto nada, me mantengo trabajando y en algún momento lo definiré. El campeonar con el ‘Comando Sur’ en Alianza Lima es un sueño que lo tengo intacto y espero que algún día se pueda dar”. Acto seguido agregó: “Voy con calma, paso a paso, cada cosa en su momento; por ahora estoy trabajando en el gimnasio y más adelante espero estar corriendo, y así poco a poco espero volver a las canchas”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT