Hoy por la madrugada, el delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, llegó al Perú a 3 días de conocer la lista de convocados con miras al repechaje de Qatar 2022. El ‘Depredador’ se refirió a su presente y confirmó que no tuvo contacto con dirigentes de Alianza Lima para cerrar su incorporación al club esta temporada.

“Los dirigentes de Alianza Lima nunca se me acercaron. Hay muchos hinchas que se quedaron resentidos pero nadie me dijo sentémonos a conversar y arreglemos. Ahora ya recuperado voy a escuchar ofertas, mi representante está en eso”, expresó Paolo para la prensa.

¿Convocatoria al repechaje?

El goleador histórico de la selección peruana aclaró en una conversación con FIFA que por el cuadro nacional “jugaría hasta cojo”. Entonces, a días de conocer la lista de convocados (sale el viernes 20 de mayo) con miras al repechaje a Qatar 2022, el futbolista de 38 años aclaró que pone como prioridad su vuelta al fútbol.

“Si no me convocan, seguiré trabajando”, inició Guerrero. Luego fue más enfático con los pasos que desea seguir: “Me estoy alistando para volver a jugar al fútbol, es mi pasión. No solo me estoy preparando para una o dos cosas”, añadió. En ese sentido, Paolo mencionó que hará su mejor esfuerzo para encontrar club lo más pronto posible.

Contra Chile jugó infiltrado

El delantero confirmó que en el partido por Eliminatorias ante ‘La Roja’ jugó infiltrado. “Contra Chile he jugado infiltrado por la selección y eso nadie lo sabe”, reveló ‘PG9′. Y dio más detalles de lo que vivió: “Me sacaron líquido de la rodilla para jugar. Pueden preguntarle a Néstor Bonillo y al doctor”, agregó. “Esa es la verdad, porque hay muchos que no saben y solo hablan”, sostuvo.