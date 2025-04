Paolo Guerrero pasa por un gran momento deportivo en Alianza Lima, con titularidad e importante cuota goleadora tanto en la Liga 1 Te Apuesto como en la Copa Libertadores.

Pese a su vigencia, su también veteranía, a sus 41 años, lleva a muchos a pensar que puede ser su última temporada como futbolista profesional y él se refirió al respecto.

“La gente me pregunta hasta cuándo piensas jugar, pero puedo decirle que yo me siento bien, termino los partidos bien, no me lesiono, no me siento cansado... y al final de año haré una evaluación conscientemente y ahí definiré si estoy para jugar o no”, declaró a Canal N.

“Sí, en diciembre voy a decidir si puedo seguir, por ahora yo me siento muy bien”, añadió el también capitán de la selección peruana.

Por otro lado, comentó sobre compartir minutos con su compañero en ataque Hernán Barcos, quien también demuestra que la edad es solo un número.

“Hay una competencia sana en el equipo en donde cada uno trabaja muy fuerte en el día a día para dar lo mejor y estar en el equipo, que el dolor de cabeza sea para el técnico”, finalizó.

El club blanquiazul jugará este sábado en Cajabamba ante Comerciantes Unidos, por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

