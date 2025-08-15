Paolo Guerrero, uno de los referentes del actual plantel de Alianza Lima, será baja por algunas semanas, luego de sufrir una nueva lesión el último miércoles, en los primeros minutos del partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Quito.

En declaraciones a la prensa, el delantero de 41 años se refirió a su estado de salud y confesó que apuró su regreso a los terrenos de juego.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Aceleré el proceso de recuperación y era el riesgo que corría por jugar. Venía con una distensión. Todavía no se ha hecho la resonancia, pero seguramente ahora es desgarro", dijo Guerrero.

“Cuando es así, es un poco de más tiempo. Ya el doctor con la distensión me había dado de 10 a 14 días. Solo queda recuperarme de la mejor manera para volver fuerte”, añadió.

Por otro lado, destacó la importante ventaja conseguida en Matute por 2-0, a falta del partido de vuelta en Quito.

“Lo más importante es que dimos un primer paso muy bueno y vamos con una ventaja, pero aún faltan 90 minutos por jugar. Allá tenemos que hacer un gran partido”, apuntó.

🎙️ Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima: "Feliz por el triunfo, aunque lesionado. Aceleré el proceso de recuperación y era el riesgo que corría por jugar. Lo más importante es que dimos un primer paso muy bueno y vamos con una ventaja, pero aún faltan 90 minutos por jugar.… pic.twitter.com/VnmSb9e6xi — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 15, 2025

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.