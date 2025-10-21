Alianza Lima venció de visita a Sport Huancayo y, pese a estar lejos del primer lugar, mantiene cierta chance de ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Sin embargo, se habla más de las renovaciones. Uno de los nombres que más atención genera es el de Paolo Guerrero, quien se pronunció sobre el particular.

“Yo tengo contrato todo este año, estoy muy bien, tranquilo. Estoy pensando en terminar bien el año. Ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se plantearon desde el comienzo”, declaró sin afirmar que continuará en La Victoria para el 2026.

En esa línea, fue consultado sobre los cuestionamientos por su edad, pues en enero cumplirá 42 años.

“Por favor, he sido campeón del mundo, cuando jueguen al nivel que me hablen”, dijo un tanto fastidiado por la pregunta.

El último lunes, con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, Alianza Lima se impuso en Huancayo. Ahora, los blanquiazules recibirán el viernes 31 de octubre a FBC Melgar.

