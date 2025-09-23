El adolescente de 16 años, hincha de Alianza Lima, superó esta enfermedad, tras más de ocho años de tratamiento.
El adolescente de 16 años, hincha de Alianza Lima, superó esta enfermedad, tras más de ocho años de tratamiento.
Redacción EC
Redacción EC

, referente de Alianza Lima y goleador histórico de la selección peruana, soprendió a un adolescente de 16 años que superó la leucemia, siendo así el primer paciente en hacerlo en este 2025.

Tras más de ocho años de tratamiento, el pequeño hincha blanquiazul deja atrás esta penosa enfermedad y compartió un agradable momento con su ídolo.

Fernanda Huapaya

Guerrero, acompañado de su madre, Doña ‘Peta’, llegó hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño para conocer a este luchador de la vida.

Ahora el futbolista de 41 años se sumaráa la delegación de Alianza Lima que viajará a Chile esta tarde, para enfrentar el próximo jueves a la Universidad de Chile en Coquimbo.

El ganador de esta serie clasificará a las semifinales de la Copa Sudamericana y se medirá ante el ganador del Fluminense vs. Lanús.

