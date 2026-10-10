Por Redacción EC

Una pésima noticia sacude el entorno de Alianza Lima en la recta final del campeonato. Cuando todo apuntaba a que Paolo Guerrero reaparecería este fin de semana, el club blanquiazul confirmó que el experimentado delantero sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo, quedando descartado para el próximo compromiso del equipo.

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