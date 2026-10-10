Una pésima noticia sacude el entorno de Alianza Lima en la recta final del campeonato. Cuando todo apuntaba a que Paolo Guerrero reaparecería este fin de semana, el club blanquiazul confirmó que el experimentado delantero sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo, quedando descartado para el próximo compromiso del equipo.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨. 🩺 https://t.co/otHSMJDgku — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 10, 2026

El atacante de 42 años venía de recibir el alta médica tras superar un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo, dolencia que lo marginó de la actividad oficial desde finales de agosto. A pesar de haber sumado minutos de juego en un encuentro amistoso reciente y de entrenar a la par de sus compañeros, Guerrero sintió una fuerte molestia en la sesión previa al viaje programado a Cusco.

Tras los exámenes de resonancia magnética correspondientes, el departamento médico íntimo detectó esta nueva lesión en la zona del tobillo. El jugador ya inició su proceso de rehabilitación y se le captó abandonando las instalaciones del club utilizando una bota ortopédica, lo que encendió las alarmas sobre el tiempo definitivo que le tomará volver a los terrenos de juego.

Con esta sensible baja, el comando técnico de Alianza Lima deberá replantear su estrategia ofensiva para encarar el trascendental partido frente a Cusco FC. La ausencia del ‘Depredador’ altera los planes de un plantel que necesita sumar de a tres para mantenerse firme en la disputa por el Torneo Clausura.