Paolo Guerrero se encuentra a la espera de su debut con Racing de Avellaneda, el delantero de 39 años llegó hace unos días a reforzar al equipo dirigido por Fernando Gago y entrena junto a sus nuevos compañeros para agarrar ritmo lo más rápido posible antes del incio de la Copa Libertadores.

El atacante de la selección peruana, acompañó a su equipo al encuentro que tuvo ante Argentinos Juniors en el estadio Bumeran Diego Armando Maradona por la segunda jornada de la Liga Profesional Argentina 2023, y antes del partido, declaró para SportsCenter.

“Me encuentro muy bien, ahora visitando otro estadio, dicho sea de paso ya vine a entrenar aquí cuando estaba en Inter. Luego de estas 2 semanas es una sensación increíble, compartir con mis compañeros, el día a día, creo que conocerlos a todos para mí es fundamental, importante. Espero esta semana ya estar entrenando con el grupo”, dijo para ESPN Paolo.

“Venir a Racing es importante. En el 2018 mi representante se unió con Diego Milito, que en ese momento estaba, me hubiera gustado llegar en ese momento, obviamente tenía un precontrato con Inter. Se hablaron de términos y todo, pero no se llegó a concretar. Cuando me tocaron la posibilidad de venir a Racing no lo dudé, ya tenía propuestas de otros clubes pero esperé la de Racing”, sentenció el atacante.