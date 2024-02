Hoy este nuevo culebrón podríamos llamarlo “Si no me dejan ir, me retiro”. Paolo conoce el inmenso amor que le profesa el hincha y quiere ganar esta nueva disputa en un ámbito donde cree moverse a sus anchas: el mediático. Por eso ha cargado las tintas y ha responsabilizado a los dirigentes de Vallejo por si decide alejarse definitivamente de los campos de juego.

Lo primero que debería hacer Paolo en este instante crucial de su carrera es cambiar de asesores. Recordar, al menos por unos segundos, que el mundo no gira alrededor de él. Pareciera que su entorno lo hubiera acostumbrado a vivir en una burbuja, en la que el ‘sipaolismo’ -con el permiso de Aldo Proietto- fuera lo único que importara.

Guerrero tiene todo el derecho de decidir dónde jugar. Y, como no, en velar por la integridad de los suyos, sobre todo la de su madre, la receptora de las amenazas según ha revelado él mismo en diversas entrevistas. Pero cuesta creer que al firmar su contrato con el cuadro trujillano no supiera que estaba yendo a jugar a una de las regiones más peligrosas del país.

El miedo que se vive en La Libertad no es reciente. Por si no le han contado, hace algunos años existió un ‘escuadrón de la muerte’ creado por policías para matar a delincuentes extrajudicialmente. Sus responsables fueron condenados a 30 años de cárcel en el 2019, entre ellos el coronel PNP Elidio Espinoza, quien en pleno proceso fue elegido alcalde de Trujillo. Ninguno de los involucrados fue a prisión porque la condena se suspendió y en el 2021 Espinoza falleció víctima del Covid-19.

La víspera que apareciera en las redes de la UCV feliz de haber firmado su contrato, César Acuña, en su condición de gobernador de La Libertad, se reunió con la presidenta de la República en Palacio de Gobierno para pedirle que declarara en emergencia su región, lo que se concretó días después. Con todas estas señales, ¿nadie le adelantó a Paolo dónde se estaba metiendo?

En una de sus últimas declaraciones, ha señalado que no tiene planeado pagar un sol de indemnización si lo dejan libre porque no ha recibido pago alguno del Vallejo.

¿Es en serio, Paolo? ¿Y qué hacemos con el dinero que el club trujillano tenía planeado ganar con tu presencia, los tratos seguramente ya adelantados con auspiciadores, ingresos de taquillas y otros? ¿Simplemente te deben dejar libre y muchas gracias, nomás?

A ver, detengámonos un minuto: imaginemos que el corazón de Richard Acuña se ablanda, olvida los cientos de miles de dólares que perderá la UCV en este negocio, el daño irreparable que sufrirá su marca, le facilita la salida a Paolo y este firma por otro club peruano antes de que se cierre el libro de pases. ¿Eso libra a la familia Guerrero de recibir más amenazas? ¿Saben que en Lima no solo extorsionan a gente con dinero, sino que las mafias exigen cupos a los propietarios de bodeguitas y restaurantes, y que los choferes de mototaxi también son víctimas de los sicarios?

Paolo Guerrero ganó dos títulos con LDU de Quito el año pasado: Copa Sudamericana y LigaPro. (Foto: LDU)

La edad biológica no siempre es sinónimo de madurez. Con 40 eneros recién cumplidos, Paolo necesita escuchar otras voces y asumir sus responsabilidades.

Todo esto -y aquí vale la aclaración- no implica que ni los Acuña ni el Gobierno pasen piola. Los primeros no pueden eludir su culpa en el desborde de la inseguridad que se vive en La Libertad, región que manejan hace muchos años. Lo mismo el Gobierno, cuyo ministro del Interior en una nueva muestra de su absoluta ineptitud, le recomendó a Guerrero -según el abogado Julio García- “contratar seguridad privada”. Una pesadilla.