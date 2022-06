Paolo Guerrero está de regreso. Más de 240 días después de haber rescindido su contrato con el Internacional de Porto Alegre, al parecer el ‘Depredador’ por fin encontró un nuevo hábitat para hacer lo que sabe hacer con una pelota. O eso, al menos, es lo que ha garantizado su madre ‘Doña’ Peta, dejando un inevitable misterio sobre el nuevo club que le acogerá a sus 38 años.

Transcurría el 7 de octubre del 2021 cuando Guerrero jugó su último partido oficial. Lejos de su mejor nivel, el ‘9′ peruano disputó 62 minutos del partido contra Chile en las Eliminatorias. La selección nacional había ganado aquel ‘Clásico del Pacífico’ y el ambiente nacional se pintó de júbilo. Paolo también estaba feliz, claro, pero a la vez estaba tristemente consciente de que no podía seguir lidiando con los males de su rodilla.

“¿Para volver a mi nivel? Tengo que resolver el tema de mi rodilla, parece que no me quiere dejar jugar”, pronunció con la voz quebrada y una leve sonrisa que intentaba ocultar su enorme frustración en la conferencia de prensa posterior al encuentro. A partir de ahí, el ‘Depredador’ inició un largo camino de incertidumbre, que todavía no encuentra un final definitivo más de 250 días después.

Entonces, Guerrero buscó concentrarse únicamente en su recuperación, lo que desencadenó su salida del Internacional de Porto Alegre, su entonces club, pese a que aún tenía contrato. Tras varios días negociando, el equipo brasileño finalmente anunció la rescisión del acuerdo que tenía con el delantero nacional y le agradeció todo lo que hizo por el ‘Colorado’ durante los tres años que estuvo ahí.

“Sport Club Internacional y el atleta Paolo Guerrero, por interés mutuo, ajustaron la terminación anticipada del contrato de trabajo. Gran ídolo del fútbol peruano y reconocida carrera mundial, el delantero vistió la camiseta de color en 72 partidos y anotó 32 goles. El club agradece y desea tener éxito en las secuelas de su carrera”, señaló en un comunicado.

Paolo Guerrero se marchó del Inter en octubre del 2021 y desde entonces ha estado sin club | Foto: AFP / SILVIO AVILA

Desde entonces, la búsqueda de un nuevo club no ha sido prioridad para el ‘Depredador’. Pero, igualmente, se ha especulado su nuevo destino durante varios meses. Y más aún cuando su recuperación ha estado ya en la etapa final.

Sus opciones

Paolo Guerrero -dejando de lado rumores del extranjero que le vinculaban a equipos de Brasil, e incluso al Boca Juniors- viajaba constantemente a Europa y a Estados Unidos para tratar sus problemas en la rodilla, lo cual le hizo perderse las fechas finales de las Eliminatorias. Tampoco pudo llegar a tiempo para el repechaje contra Australia, pero la última etapa de su recuperación en Phoenix ya le había hecho bastante bien.

Semanas antes de esa repesca dolorosa, Guerrero arribó a Lima y volvió a entrenar individualmente en la Videna después de mucho tiempo. Luego, sorprendentemente, comenzó a trabajar en grupo, ayudando en las prácticas a la selección absoluta junto a los sparrings, en condición de invitado.

Paolo Guerrero entrenando en la Videna | Foto: FPF

Esa fue una señal bastante positiva. El ‘Depredador’ ya está de vuelta y ahora se prepara arduamente en Brasil para volver a las canchas. De la mano de su preparador físico Rodrigo Araya, Paolo lleva un exigente entrenamiento en las playas cariocas estos días y ya está completamente listo para retomar la actividad oficial en las canchas de fútbol.

“Ya hace tiempo estás listo y estamos listos para que vuelvas a jugar con la caprichosa, que te extraña en el campo de juego”, aseguró hace unos días su entrenador personal en las redes sociales.

Ahora, su misión es encontrar el club ideal para seguir deleitando a propios y extraños con su talento. Y de hecho, ya cumplió esa misión, según su madre. En Gol Perú le preguntaron a ‘Doña’ Peta’ si su hijo estaba buscando equipo y ella atinó a responder “No, él ya tiene. Va a ser sorpresa, hasta para mí va a ser sorpresa”.

El misterio se ha acrecentado en las últimas horas. Lo que se sabe, a ciencia cierta, es que Alianza Lima -el equipo del que Paolo es hincha- le ofreció una propuesta formal al delantero, así como ya había adelantado José Bellina, gerente deportivo de los íntimos.

“El club ha hablado con Paolo. La idea es proponerle un proyecto y no un contrato de solo seis meses. No ha habido oferta formal, solo diálogos para conocer su posición. En dos o tres semanas se define”, señaló Bellina en una entrevista con RPP hace un mes.

Paolo Guerrero recibió una propuesta formal de Alianza Lima | Foto: GEC / FERNANDO SANGAMA

Esas conversaciones se han formalizado y ha dependido únicamente del ‘Depredador’ si es que ha aceptado tal oferta para volver a vestir los colores blanquiazules. Eso sí, no solo Alianza ha estado detrás del jugador este tiempo, pues en los últimos días también se ha rumoreado un acercamiento del delantero con Sporting Cristal, aunque esa opción es poco probable.

Hay que tener en cuenta, además, que la principal intención de Guerrero siempre ha sido seguir su carrera en el extranjero. En Brasil, país donde justamente se encuentra entrenando personalizadamente en la actualidad, el ‘9′ peruano mantiene una imagen muy óptima, por lo que lo más previsible es que también haya manejado opciones laborales que superen a la de Alianza Lima.

Sea como fuere, Paolo Guerrero ya tiene una decisión tomada. Será cuestión de días u horas para conocer exactamente el destino que ha escogido para seguir, a sus 38 años, el tramo final de su carrera. Lo más importante es que, después de más de medio año de aflicción, ya está listo para volver a jugar y -cómo no- continuar anotando goles.