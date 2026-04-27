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Paolo Guerrero disputó su primer clásico en el Estadio Monumental. (Foto: A Presión / Paloma del Solar)
Paolo Guerrero disputó su primer clásico en el Estadio Monumental. (Foto: A Presión / Paloma del Solar)
Por Redacción EC

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