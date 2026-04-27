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Tras el encuentro, Paolo Guerrero valoró el resultado conseguido en condiciones adversas. “Era importante ganar, era complicado jugar en esa cancha pero logramos el resultado que queríamos. Estaba terrible”, afirmó el experimentado delantero.
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El delantero hizo hincapié en las dificultades que presentó el terreno de juego. A pesar de ello, destacó la capacidad del equipo para adaptarse. “Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”, insistió Guerrero.
La presión por mantenerse en la cima
El triunfo también cobra relevancia en el contexto de la pelea por el primer lugar, donde Los Chankas se mantiene como uno de los principales perseguidores. Guerrero fue claro en señalar la importancia de no ceder terreno. “Era importante no perder el paso a Los Chankas. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”, reiteró.
“Era complicado jugar en esa cancha pero logramos el resultado que queríamos. Estaba terrible. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”— Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 27, 2026
Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima
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El único tanto del compromiso llegó gracias a Eryc Castillo, quien atraviesa un gran momento futbolístico y fue determinante para asegurar los tres puntos. Guerrero no dudó en destacar su rendimiento: “Está con la chispa”, sentenció Paolo.
Con este triunfo, Alianza Lima reafirma su candidatura al título del Apertura y mantiene el control de su destino en la tabla.
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