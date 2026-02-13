Luego de la dura eliminación frente a 2 de Mayo, Paolo Guerrero se mostró golpeado, pero con la mirada puesta en lo que viene para Alianza Lima en el torneo local.

“Es durísimo, pero hay que pasar la página. El sábado tenemos una final, un partido importante, acá tenemos que sacar los tres puntos”, señaló el delantero en la ceremonia por los 125 años de Alianza Lima.

Guerrero destacó además la fortaleza del plantel tras este traspié. “El grupo está más fuerte, más unido”, afirmó, resaltando la cohesión interna como una de las claves para revertir el momento.

En esa línea, fue enfático sobre la exigencia que tendrá el equipo de aquí en adelante. “Yo creo que sinceramente no puede haber margen de error, pero lo único que nos queda aquí es trabajar duro y conseguir al final del año el objetivo que queremos todos”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el enfoque ahora debe estar en corregir lo hecho y mirar hacia adelante. “Nos queda trabajar, corregir errores y enfocarnos en todo”, concluyó.