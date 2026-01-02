Paolo Guerrero renovó su vínculo con Alianza Lima por un año más con el objetivo de consagrarse campeón por primera vez en el fútbol peruano. El delantero se mostró feliz de vestir la camiseta ‘blanquiazul’ por la temporada 2026.

“Poder renovar con el equipo de mis amores es una felicidad enorme. Quiero anotar goles, sumar triunfos y darle alegría al hincha, que es lo que más quiere ver a su equipo ganar. Espero que este 2026 sea un año maravilloso para todo el aliancismo”, mencionó el ‘Depredador’ a Alianza Lima TV.

Guerrero acaba de cumplir los 42 años y luchará por lograr su primer campeonato en la Liga 1, y volver a hacer historia en el fútbol internacional con la camiseta ‘blanquiazul’.

El delantero nacional y máximo goleador con la selección peruana jugará un año más en Alianza Lima y, tal como él mismo ha confirmado, será su último año como futbolista profesional.

“Ilusiona un nuevo objetivo, los compañeros, creo que tenemos un grupo lindo, creo que todos tenemos claro el deseo de salir campeones y vamos a luchar a muerte por eso. Veo muy enfocado a todo el grupo, va a ser un año durísimo, donde tenemos que estar todos juntos para conseguir el objetivo, que es lo más importante”, indicó.

Asimismo, se refirió sobre su buena cuota de gol durante el 2025, sin embargo preponderó el éxito del equipo por sobre su rendimiento.

“En el balance general anoté muchos goles, me hubiese querido meter más, me quedé con eso de llegar a la cifra que yo tenía marcada, pero creo que lo más importante es darle triunfos al equipo”, remarcó.