Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Paolo tuvo la chance del primero de Alianza de tiro libre | VIDEO
Paolo tuvo la chance del primero de Alianza de tiro libre | VIDEO
Por Redacción EC

A los 32 minutos del primer tiempo, Paolo Guerrero estuvo a punto de marcar para Alianza Lima en el clásico ante Universitario de Deportes, que se disputa en el Estadio Monumental por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.