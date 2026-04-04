A los 32 minutos del primer tiempo, Paolo Guerrero estuvo a punto de marcar para Alianza Lima en el clásico ante Universitario de Deportes, que se disputa en el Estadio Monumental por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El experimentado delantero, de 42 años, se paró frente al balón en un tiro libre y sacó un remate preciso que, tras un leve desvío en la barrera, terminó impactando en el travesaño. La jugada generó el grito contenido de gol y fue la ocasión más clara para los blanquiazules en la primera mitad.

Hasta ese momento, el encuentro se había jugado con intensidad, pero con escasas situaciones claras en ambas áreas. El intento de Guerrero rompió momentáneamente el equilibrio y evidenció la peligrosidad del equipo visitante en pelota detenida.

Alianza Lima llegó como líder del campeonato con 20 puntos, mientras que Universitario afrontaba el partido ubicado en la cuarta posición con 15 unidades, en busca de acortar distancias en la tabla.