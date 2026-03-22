El delantero Paolo Guerrero y el conductor Aldo Miyashiro dieron de qué hablar tras su debut en el mundo del streaming, una apuesta que rápidamente encendió las redes sociales por lo inesperado de la dupla.

Ambos forman parte de un nuevo programa en el canal digital +QTV, impulsado por la conductora María Pía Copello, que busca posicionarse como una de las principales propuestas de entretenimiento en plataformas digitales en el Perú.

El estreno del programa contó con invitados de peso: Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes aportaron anécdotas y momentos distendidos, generando gran conexión con la audiencia desde el primer episodio.

El programa generó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la curiosa combinación entre un ídolo del fútbol peruano y una figura consolidada de la televisión, aumentando la expectativa por el formato del programa.