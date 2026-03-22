El delantero Paolo Guerrero y el conductor Aldo Miyashiro dieron de qué hablar tras su debut en el mundo del streaming, una apuesta que rápidamente encendió las redes sociales por lo inesperado de la dupla.
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Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El delantero Paolo Guerrero y el conductor Aldo Miyashiro dieron de qué hablar tras su debut en el mundo del streaming, una apuesta que rápidamente encendió las redes sociales por lo inesperado de la dupla.