Paolo Guerrero y Christian Cueva volvieron a encontrarse después de un partido, pero esta vez con camisetas distintas. Los dos históricos de la selección peruana protagonizaron un emotivo momento en el túnel del Estadio Nacional, cuando se cruzaron camino a los vestuarios tras el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys.

Las cámaras de L1 Max captaron el instante y las imágenes no tardaron en circular en redes sociales. Guerrero y Cueva se saludaron efusivamente entre risas, dejando en evidencia la cercanía que mantienen desde hace varios años. El encuentro fue breve, pero suficiente para recordar la amistad que construyeron durante sus experiencias con la selección.

𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼 𝘆 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗲𝘃𝗮: 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝘂𝗽𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗵𝗶𝘇𝗼 𝘁𝗮𝗻 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗲𝘀 🇵🇪



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Ambos compartieron vestuario durante una de las etapas más importantes de la historia reciente de la Bicolor. Estuvieron juntos en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018 y también formaron parte del proceso rumbo a Qatar 2022, además de coincidir en diferentes ediciones de la Copa América.

La relación entre Guerrero y Cueva va más allá del fútbol. Los dos son hinchas de Alianza Lima y hoy sus carreras los tienen defendiendo los colores de dos equipos diferentes: Guerrero juega para el cuadro blanquiazul, mientras que Cueva milita en Sport Boys.

Por eso, el abrazo y las risas en el túnel tuvieron un significado especial para los aficionados peruanos. Más allá de la rivalidad circunstancial entre sus equipos, quedó nuevamente reflejada una amistad que nació en la selección y que se mantiene con el paso de los años.

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