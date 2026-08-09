Paolo Guerrero y Christian Cueva protagonizan emotivo reencuentro tras el Alianza Lima vs. Sport Boys. (Foto: Liga 1)
Paolo Guerrero y Christian Cueva protagonizan emotivo reencuentro tras el Alianza Lima vs. Sport Boys. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero y Christian Cueva volvieron a encontrarse después de un partido, pero esta vez con camisetas distintas. Los dos históricos de la selección peruana protagonizaron un emotivo momento en el túnel del Estadio Nacional, cuando se cruzaron camino a los vestuarios tras el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys.

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