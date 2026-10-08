Paolo Guerrero y el caso de licencias irregulares: abogado explica situación del delantero. (Foto: Alianza Lima)
Paolo Guerrero y el caso de licencias irregulares: abogado explica situación del delantero. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Una investigación periodística realizada en Brasil destapó un presunto esquema de venta de licencias irregulares para ejercer como entrenador, en el que aparece mencionado el nombre de Paolo Guerrero. El caso apunta al argentino Alejandro Mancuso, quien habría ofrecido a reconocidos futbolistas un supuesto trámite exprés para obtener certificaciones de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), incluso en unos diez días, pese a que la formación regular requiere varios años.

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