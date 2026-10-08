Una investigación periodística realizada en Brasil destapó un presunto esquema de venta de licencias irregulares para ejercer como entrenador, en el que aparece mencionado el nombre de Paolo Guerrero. El caso apunta al argentino Alejandro Mancuso, quien habría ofrecido a reconocidos futbolistas un supuesto trámite exprés para obtener certificaciones de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), incluso en unos diez días, pese a que la formación regular requiere varios años.

Si bien el nombre de Guerrero se ha vinculado con este caso; el abogado especializado en derecho deportivo, Marco La Jara, aclaró que hasta el momento no existe certeza de que el delantero haya contratado o adquirido una certificación mediante este mecanismo.

En declaraciones a Canal N, La Jara explicó que una eventual responsabilidad dependería de las circunstancias en las que Guerrero haya sido contactado y de si finalmente aceptó la propuesta. “Si él hubiese contratado sabiendo que se iba a abreviar del tema, sí habría una responsabilidad penal”, expresó.

Alianza Lima tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de este año. | Foto: El Comercio

El especialista también precisó que sería necesario determinar si Guerrero llegó a utilizar una eventual licencia irregular y si obtuvo algún beneficio a partir de ella. “Si ha cometido el error o el delito de haber contratado, no lo ha ejercido, no lo ha ejecutado y, por lo tanto, no ha generado un beneficio a través de una mentira”, explicó.

La Jara sostuvo además que, si Guerrero fue efectivamente contactado por las personas investigadas, debería aclararse si tuvo algún acercamiento con ellas y cuál fue su respuesta. El abogado recordó que los futbolistas que buscan convertirse en entrenadores deben completar diferentes etapas de formación antes de conseguir una licencia profesional, proceso que debe cumplirse de manera progresiva y “siempre quemando etapas”.

El sistema de licencias contempla distintos niveles de preparación, desde categorías menores hasta competencias profesionales. La investigación busca determinar si algunas personas intentaron acelerar ese recorrido mediante procedimientos irregulares y qué futbolistas pudieron haber recibido ofertas relacionadas con estas certificaciones.

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