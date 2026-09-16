Paolo Guerrero y Flamengo cierran disputa judicial de ocho años por millonaria demanda. (Foto: Flamengo)
Paolo Guerrero y Flamengo cierran disputa judicial de ocho años por millonaria demanda. (Foto: Flamengo)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero y Flamengo le pusieron punto final a un enfrentamiento judicial que se extendió durante ocho años. Según Ge Globo, el club brasileño comunicó a la Justicia de Río de Janeiro que alcanzó un acuerdo con el delantero peruano para cerrar los procesos que mantenían abiertos desde su salida de la institución en 2018.

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