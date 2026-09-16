Paolo Guerrero y Flamengo le pusieron punto final a un enfrentamiento judicial que se extendió durante ocho años. Según Ge Globo, el club brasileño comunicó a la Justicia de Río de Janeiro que alcanzó un acuerdo con el delantero peruano para cerrar los procesos que mantenían abiertos desde su salida de la institución en 2018.

El conflicto contemplaba dos reclamos económicos que, en conjunto, llegaban aproximadamente a 2 millones de reales (casi 400 mil dólares). Flamengo exigía 200 mil reales por daños morales en una de las causas, mientras que en la otra reclamaba 1,8 millones de reales relacionados con los gastos que, según el club, generó el periodo de 120 días en el que Guerrero estuvo suspendido por un caso de dopaje.

Paolo Guerrero jugó en Flamengo desde 2015 hasta 2018 (Foto: Twitter).

¿Cómo se originó el conflicto Guerrero-Flamengo?

La controversia se originó durante la última etapa del ‘Depredador’ como jugador del cuadro carioca. En 2017, el atacante dio positivo por un metabolito de cocaína y posteriormente recibió una suspensión de 14 meses de la Corte Arbitral del Deporte (TAS). Un efecto suspensivo le permitió regresar a las canchas y continuar con su carrera profesional.

El largo proceso también tuvo capítulos favorables para el futbolista. Flamengo sufrió derrotas en distintas instancias judiciales mientras intentaba sostener sus reclamos. En paralelo, Guerrero presentó sus propios argumentos ante la Justicia y, recientemente, sostuvo que la postura del club podía interpretarse como una represalia por su decisión de continuar su carrera en Inter de Porto Alegre tras dejar el equipo brasileño en 2018.

(Foto: Flamengo)

Con el acuerdo alcanzado, los valores definitivos de la negociación quedaron bajo reserva. Flamengo informó el desistimiento de las acciones y las partes optaron por cerrar el conflicto sin hacer públicos los términos económicos del entendimiento, poniendo así fin a una disputa que permaneció en los tribunales durante gran parte de la etapa posterior a la salida del delantero.

Guerrero dejó una etapa importante en la historia reciente del Flamengo: disputó 115 partidos, marcó 43 goles y conquistó el Campeonato Carioca de 2017. Tras su salida en 2018 pasó al Inter de Porto Alegre y posteriormente continuó su carrera en distintos clubes. Actualmente, a sus 42 años, el delantero peruano defiende a Alianza Lima.

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