Acostumbrados a siempre dar que hablar cada que se juntan, esta vez Paolo Guerrero y Jefferson Farfán divirtieron a miles de sus seguidores en Instagram con un ‘en vivo’ que seguramente pasará la historia de la Selección Peruana como uno de los más divertidos y reveladores del cuadro nacional.

Grandes amigos de infancia y una de las duplas más letales nunca antes vista a nivel de selección, Guerrero y Farfán hablaron de algunas de sus anécdotas de antaño desde que coincidieron en las menores de Alianza Lima, así como otras más recientes que involucraron a demás compañeros de la ‘bicolor'.

Este fue el caso, por ejemplo, de Luis Advíncula, a quien el delantero del Internacional de Porto Alegre y el actual jugador del Lokomotiv ruso no dejaron de vacilar. Es más, en una parte del ‘en vivo’ entre ambos futbolistas, Guerrero confesó haber nombrado a uno de sus caballos que tiene en Lima como el popular ‘Rayo’.

Paolo Guerrero le contó a Jefferson Farfán que nombró a uno de sus caballos como Luis Advíncula. (Video: Instagram)

“Imagínate tener un caballito como Advíncula ahí en el hipódromo”, empezó diciendo Farfán, refiriéndose a otras de las pasiones de Guerrero además del fútbol, a lo que el ‘Depredador’ respondió: “¡No sabes! Le he puesto a uno de mis caballos que va a debutar ‘El Rayo Advíncula’. Está rápido, compadre”.

Sin embargo, esto no sería nada nuevo para el exjugador de Sporting Cristal, pues Paolo Guerrero contó también que ‘Lucho’ fue uno de los primeros en enterarse de esto: “Primito le he puesto tu nombre a uno de mis caballos para que me gane todas mis carreras”, le dijo el '9′ a Advíncula en aquella oportunidad.

Muertos de risa por la noticia, al enterarse de esto Farfán no dejó de bromear con el caballo de Guerrero y el lateral de la Selección Peruana. Una locura. Y es que por un momento, los máximos referentes del fútbol peruano, hicieron olvidar a las personas la cuarentena por el coronavirus que azota al país. No cabe duda que lo crack lo llevan en la sangre.

MÁS EN DT

TE PUEDE INTERESAR