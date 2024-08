Goleador histórico de la selección, campeón del mundo con Corinthians en 2012, respetado en Perú y en el extranjero, Paolo volverá a La Victoria con 40 años, casi 41 (los cumple en enero), en el que seguramente será su último capítulo como futbolista. Después de retornos fallidos en los que quedó como el malo de la película, el ‘9′ ha mostrado su amor: se liberó de César Vallejo presentando una renuncia que posiblemente le traiga como consecuencia una demanda económica “por un monto muy importante”, según nos comentó el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, y que tendrá que asumir.

Paolo Guerrero de niño junto a su tío José 'Caíco' Gonzales en un partido de Alianza Lima.

El problema legal de Paolo en estos momentos está pausado. Y todo es felicidad. El último jueves por la tarde, El Comercio conoció que el atacante y el club llegaron finalmente a un acuerdo para que se firme un contrato que los vincule hasta diciembre de 2025.

Además, se supo que este domingo se hará la presentación oficial en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en el corazón de La Victoria. Junto a Paolo estarán su gran amigo Jefferson Farfán, su madre Doña Peta y posiblemente algunos otros ídolos para que le den la bienvenida al último gran referente.

En los últimos días surgió la idea de que Guerrero sea presentado de manera oficial este viernes en la final de la Liga Femenina. Sin embargo, en un acto totalmente lógico, la directiva repensó esa propuesta y decidió no hacerlo por dos motivos: 1) más allá de que están 2-0 arriba, es una final y cualquier resultado puede pasar; 2) en el mejor de los escenarios, este viernes por la tarde será solo el día de las jugadoras del fútbol femenino, no quiere opacar nada.

⚽ Paolo Guerrero quedó como jugador libre tras el fallo de la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Pese a que todo indica que firmará en los próximos días con Alianza Lima. Analizan la situación Carolina Salvatore, comentarista deportiva, y… pic.twitter.com/Kk8cQtEunS — El Comercio (@elcomercio_peru) August 29, 2024

Obligaciones y cláusulas

La muestra de amor está: Paolo se liberó de su club -aunque de manera polémica- para cumplir su sueño de jugar en Alianza Lima. Pero ahí no queda todo. El delantero tiene la gran obligación de ponerse a punto lo más pronto posible para encajar en el equipo.

A los íntimos le quedan ocho partidos por delante para terminar el Torneo Clausura. Ocho finales para instalarse en una hipotética final contra Universitario en el año del centenario de los cremas. Y a Paolo le quedan dos semanas para agarrar ritmo y estar al cien por ciento física y futbolísticamente.

Los dirigidos por Mariano Soso empezarán sus entrenamientos este jueves, aunque el delantero recién se unirá a partir del lunes 2 de septiembre. Desde ahí hasta el sábado 14, día en el que recibirán a Carlos A. Mannucci en Matute, el ‘9′ tendrá que convencer a Mariano Soso que debe ser el titular.

Los partidos que le faltan

a Alianza Lima F10 - Torneo Clausura vs. Manucci - local 14/9 F11 - Torneo Clausura vs, Grau - visita 18/9 F12 - Torneo Clausura vs. Boys - visita 21/9 F13 - Torneo Clausura vs. Melgar - local 28/9 F14 - Torneo Clausura vs. UTC - visita 12/10 F15 - Torneo Clausura vs. Huancayo - local 17/10 F16 - Torneo Clausura vs. Garcilaso - visita 24/10 F17 - Torneo Clausura vs. CUsco FC - local 30/10

Este año, a nivel de clubes, Paolo apenas jugó apenas nueve de los 23 partidos que disputó César Vallejo (17 por Torneo Apertura y seis por Sudamericana), es decir, el 39%, de los cuales fue titular solo en cuatro y anotó tres goles. Luego presentó diversas lesiones musculares. Con la selección, en la Copa América, disputó los tres encuentros pero solo el último como titular.

La edad y la poca actividad este año han puesto a Guerrero en una posición en la que llegará a Alianza a ganarse un puesto. Eso, sumado a su situación legal tras su salida de Vallejo, han obligado al club íntimo a tomar resguardos, por lo que en el contrato es altamente probable que existan diversas cláusulas y no solo deportivas.

Para el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, la institución blanquiazul debería protegerse ante cualquier demanda que pueda hacer César Vallejo en su contra, aunque el experto señala que “la demanda va a prosperar sobre el jugador y no sobre el club íntimo. Es lo que considero porque Guerrero se ha desvinculado con una renuncia”.

Paolo Guerrero Así llega a Alianza Lima Con César Vallejo: Partidos: 9 (6 por Liga 1 y 3 por Copa Sudamericana) Minutos: 658 Goles: 3 (todos por Liga 1) Asistencias: 1 Amarillas: 3 *Se perdió diez partidos en lo que va del año por lesiones: inflamación del pie (1), sobrecarga muscular (2) y desgarro muscular (7).

Con selección peruana: Partidos: 7 (4 amistosos y 3 por Copa América) Minutos: 235 Goles: 1 Asistencias: - Amarillas: 1

Mientras tanto, al pareces las relaciones entre el club trujillano y el victoriano parecen estar rotas. Esto por el caso Paolo Guerrero. “Los últimos precedentes que se han dado han sido con una institución como Alianza Lima. Han sacado a tres jugadores de esa manera: Erick Noriega, Marco Huamán y Carlos Neira. Creo que, nosotros tenemos que apuntar a la formalidad de este país. Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere”, declaró Richard Acuña, presidente del Club Deportivo UCV.

Tras sus palabras, quien salió al frente del lado de Alianza fue el administrador Rafael Medina. “Escuché sus declaraciones y luego lo llamé para explicarle y decirle con claridad que en Alianza Lima no tenemos esas prácticas”, indicó.